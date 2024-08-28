https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих

В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 28.08.2024

В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих

В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами, сообщают в совместном пресс-релизе прокуратура города Клеве, полиция Дуйсбурга и полиция... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:02

2024-08-28T12:02

2024-08-28T16:01

в мире

германия

дуйсбург

исламское государство*

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БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами, сообщают в совместном пресс-релизе прокуратура города Клеве, полиция Дуйсбурга и полиция города Везель и Мёрс в земле Северный Рейн — Вестфалия. "Во вторник, 27 августа, около 14:45 (15:45 мск) на улицу Им Шоммер был направлен экипаж патрульной машины, поскольку неизвестный якобы напал на нескольких прохожих и угрожал им", — говорится в сообщении.Сотрудники службы спасения обнаружили 26-летнего подозреваемого, гражданина ФРГ, на улице Грильпарцервег. По сведению силовиков, мужчина напал на полицейских с двумя ножами в руках. В ответ они открыли огонь из табельного оружия и смертельно ранили нападавшего. Прохожие не пострадали.Обстоятельства преступления расследуются.За пять дней до этого инцидента 26-летний сириец напал с ножом на посетителей фестиваля в Золингене. Двое мужчин и одна женщина погибли, еще восемь человек пострадали.Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Подозреваемый сам сдался полиции, сообщается, что его должны были депортировать из Германии еще в 2023 году. Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20240820/germaniya-1967371943.html

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германия

дуйсбург

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в мире, германия, дуйсбург, исламское государство*