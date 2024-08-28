https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html
В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 28.08.2024
В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами, сообщают в совместном пресс-релизе прокуратура города Клеве, полиция Дуйсбурга и полиция... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:02
2024-08-28T12:02
2024-08-28T16:01
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БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами, сообщают в совместном пресс-релизе прокуратура города Клеве, полиция Дуйсбурга и полиция города Везель и Мёрс в земле Северный Рейн — Вестфалия. "Во вторник, 27 августа, около 14:45 (15:45 мск) на улицу Им Шоммер был направлен экипаж патрульной машины, поскольку неизвестный якобы напал на нескольких прохожих и угрожал им", — говорится в сообщении.Сотрудники службы спасения обнаружили 26-летнего подозреваемого, гражданина ФРГ, на улице Грильпарцервег. По сведению силовиков, мужчина напал на полицейских с двумя ножами в руках. В ответ они открыли огонь из табельного оружия и смертельно ранили нападавшего. Прохожие не пострадали.Обстоятельства преступления расследуются.За пять дней до этого инцидента 26-летний сириец напал с ножом на посетителей фестиваля в Золингене. Двое мужчин и одна женщина погибли, еще восемь человек пострадали.Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Подозреваемый сам сдался полиции, сообщается, что его должны были депортировать из Германии еще в 2023 году. Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240826/oktoberfest-1968596073.html
https://ria.ru/20240820/germaniya-1967371943.html
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в мире, германия, дуйсбург, исламское государство*
В мире, Германия, Дуйсбург, Исламское государство*
В Германии застрелили мужчину, напавшего с ножом на прохожих
Полиция Германии застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами
БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на прохожих с ножами, сообщают в совместном пресс-релизе прокуратура города Клеве, полиция Дуйсбурга и полиция города Везель и Мёрс в земле Северный Рейн — Вестфалия.
"Во вторник, 27 августа, около 14:45 (15:45 мск) на улицу Им Шоммер был направлен экипаж патрульной машины, поскольку неизвестный якобы напал на нескольких прохожих и угрожал им", — говорится в сообщении.
Сотрудники службы спасения обнаружили 26-летнего подозреваемого, гражданина ФРГ, на улице Грильпарцервег. По сведению силовиков, мужчина напал на полицейских с двумя ножами в руках. В ответ они открыли огонь из табельного оружия и смертельно ранили нападавшего. Прохожие не пострадали.
Обстоятельства преступления расследуются.
За пять дней до этого инцидента 26-летний сириец напал с ножом на посетителей фестиваля в Золингене. Двое мужчин и одна женщина погибли, еще восемь человек пострадали.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство
"*. Подозреваемый сам сдался полиции, сообщается, что его должны были депортировать из Германии еще в 2023 году.
Выступая в понедельник в Золингене, канцлер ФРГ Олаф Шольц
анонсировал ужесточение правил ношения холодного оружия, а также повышение эффективности работы по высылке из страны нелегальных мигрантов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.