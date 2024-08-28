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Более 63 тысяч домов в СНТ Подмосковья планируют догазифицировать за 5 лет - РИА Новости, 28.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:53 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gazifikatsiya-1968964927.html
Более 63 тысяч домов в СНТ Подмосковья планируют догазифицировать за 5 лет
Более 63 тысяч домов в СНТ Подмосковья планируют догазифицировать за 5 лет - РИА Новости, 28.08.2024
Более 63 тысяч домов в СНТ Подмосковья планируют догазифицировать за 5 лет
Программа соцгазификации с этого года затронет СНТ Подмосковья, за 5 лет планируется провести газ более чем в 63 тысячи домовладений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:53
2024-08-28T13:53
новости подмосковья
экономика
жкх
московская область (подмосковье)
шатура
егорьевск
андрей воробьев
газпром
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Программа соцгазификации с этого года затронет СНТ Подмосковья, за 5 лет планируется провести газ более чем в 63 тысячи домовладений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Решением президента с этого года программа соцгазификации стала распространяться и на СНТ. За 5 лет голубое топливо проведут почти в 1000 садовых товариществ Подмосковья - более 63 тысяч домовладений. Это самый большой объем работ в стране", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы. По её данным, в Подмосковье за 3 года планировали догазифицировать 122 тысячи домовладений, но план будет перевыполнен. Уже сейчас создана возможность для подключения свыше 131 тысячи домов - заключено около 128 тысяч договоров, 90% из них исполнено. Продолжается работа по подключению негазифицированных территорий. Для этого построят свыше 2 тысяч километров газопроводов – в Шатуре, Егорьевске, Зарайске, Коломне и других городских округах. Газ появится в 313 населенных пунктах. "Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах "Газпрома". До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с представителями компании "Газпром".
https://ria.ru/20240827/kompensatsiya-1968763325.html
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экономика, жкх, московская область (подмосковье), шатура, егорьевск, андрей воробьев, газпром, газификация
Новости Подмосковья, Экономика, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Шатура, Егорьевск, Андрей Воробьев, Газпром, газификация

Более 63 тысяч домов в СНТ Подмосковья планируют догазифицировать за 5 лет

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сотрудник газовой службы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Программа соцгазификации с этого года затронет СНТ Подмосковья, за 5 лет планируется провести газ более чем в 63 тысячи домовладений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Решением президента с этого года программа соцгазификации стала распространяться и на СНТ. За 5 лет голубое топливо проведут почти в 1000 садовых товариществ Подмосковья - более 63 тысяч домовладений. Это самый большой объем работ в стране", - отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы.
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По её данным, в Подмосковье за 3 года планировали догазифицировать 122 тысячи домовладений, но план будет перевыполнен. Уже сейчас создана возможность для подключения свыше 131 тысячи домов - заключено около 128 тысяч договоров, 90% из них исполнено.
Продолжается работа по подключению негазифицированных территорий. Для этого построят свыше 2 тысяч километров газопроводов – в Шатуре, Егорьевске, Зарайске, Коломне и других городских округах. Газ появится в 313 населенных пунктах.
"Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах "Газпрома". До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с представителями компании "Газпром".
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