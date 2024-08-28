https://ria.ru/20240828/gazifikatsija-1968990684.html

Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе

Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе - РИА Новости, 28.08.2024

Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе

Приступить к газификации единственного не газифицированного на сегодняшний день Брейтовского района Ярославской области планируется в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:54

2024-08-28T14:54

2024-08-28T14:54

ярославская область

россия

владимир путин

михаил евраев

экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Приступить к газификации единственного не газифицированного на сегодняшний день Брейтовского района Ярославской области планируется в 2025 году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев. Во время встречи с главой региона Путин поинтересовался ходом газификации в Ярославской области. "У нас еще много - у нас остался Брейтовский район не газифицированный, рассчитываем в следующем году уже непосредственно приступить к этим работам", - сказал Евраев.

https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html

ярославская область

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ярославская область, россия, владимир путин, михаил евраев, экономика