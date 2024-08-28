Рейтинг@Mail.ru
Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gazifikatsija-1968990684.html
Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе
Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе - РИА Новости, 28.08.2024
Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе
Приступить к газификации единственного не газифицированного на сегодняшний день Брейтовского района Ярославской области планируется в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:54
2024-08-28T14:54
ярославская область
россия
владимир путин
михаил евраев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968968769_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_20a176979f37dc63eedea79d61134c66.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Приступить к газификации единственного не газифицированного на сегодняшний день Брейтовского района Ярославской области планируется в 2025 году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев. Во время встречи с главой региона Путин поинтересовался ходом газификации в Ярославской области. "У нас еще много - у нас остался Брейтовский район не газифицированный, рассчитываем в следующем году уже непосредственно приступить к этим работам", - сказал Евраев.
https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968968769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36c4081a3055477b98bff75b6f6584c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, владимир путин, михаил евраев, экономика
Ярославская область, Россия, Владимир Путин, Михаил Евраев, Экономика
Ярославский губернатор отчитался Путину о газификации в регионе

Евраев: газификация Брейтовского района Ярославской области начнется в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Приступить к газификации единственного не газифицированного на сегодняшний день Брейтовского района Ярославской области планируется в 2025 году, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев.
Во время встречи с главой региона Путин поинтересовался ходом газификации в Ярославской области.
"У нас еще много - у нас остался Брейтовский район не газифицированный, рассчитываем в следующем году уже непосредственно приступить к этим работам", - сказал Евраев.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе
27 августа, 20:46
 
Ярославская областьРоссияВладимир ПутинМихаил ЕвраевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала