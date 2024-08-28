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В секторе Газа от израильских ударов за сутки погибли около 60 человек - РИА Новости, 28.08.2024
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11:56 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/gaza-1968926932.html
В секторе Газа от израильских ударов за сутки погибли около 60 человек
В секторе Газа от израильских ударов за сутки погибли около 60 человек - РИА Новости, 28.08.2024
В секторе Газа от израильских ударов за сутки погибли около 60 человек
По меньшей мере 58 человек погибли, 131 пострадал в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:56
2024-08-28T11:56
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере 58 человек погибли, 131 пострадал в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 58 погибших и 131 пострадавший", - говорится в сообщении минздрава сектора Газа. По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 40 534, пострадали более 93,7 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240828/zakharova-1968881512.html
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В секторе Газа от израильских ударов за сутки погибли около 60 человек

Минздрав Газы: от ударов Израиля за сутки погибли 58 человек, 131 пострадал

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере 58 человек погибли, 131 пострадал в секторе Газа за минувшие сутки из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 58 погибших и 131 пострадавший", - говорится в сообщении минздрава сектора Газа.
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По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 40 534, пострадали более 93,7 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию " Железные мечи " в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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