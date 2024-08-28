https://ria.ru/20240828/gaza-1968880355.html

Боррель призвал к трехдневному прекращению огня в Газе

Боррель призвал к трехдневному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 28.08.2024

Боррель призвал к трехдневному прекращению огня в Газе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х призвал к трехдневному прекращению огня в секторе Газа для проведения кампании вакцинации против полиомиелита. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:25

2024-08-28T06:25

2024-08-28T06:25

в мире

жозеп боррель

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х призвал к трехдневному прекращению огня в секторе Газа для проведения кампании вакцинации против полиомиелита. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) ранее заявил, что в воскресенье на территорию анклава была доставлена вакцина от полиомиелита. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Быстрое распространение полиомиелита угрожает всем детям в Газе и без того ослабленным из-за переселений, лишений и недоедания. Призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на три дня для проведения ВОЗ и ЮНИСЕФ вакцинации, независимой от более широких переговоров", - написал Боррель. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.

https://ria.ru/20240828/gaza-1968878540.html

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в мире, жозеп боррель, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа