Байден одобрил строительство пирса в Газе, пишут СМИ
WP: Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предупреждения о том, что сильные волны могут создать серьезные проблемы для его работы, а также возражения со стороны ряда чиновников, которые опасались, что это отвлечет от усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные пути в анклав, пишет издание Washington Post со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора США.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал полторы недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в июле сообщал, что США свернут операцию по доставке гумпомощи в Газу через пирс.
США защитят Израиль при атаке Ирана, заявил Белый дом
27 августа, 22:17
"Байден одобрил план доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через плавучий военный пирс, несмотря на предупреждения правительства США о том, что сильные волны могут создать серьезные проблемы, и возражения со стороны чиновников, опасавшихся, что операция отвлечет внимание от дипломатических усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные пути в зону боевых действий", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) выразили обеспокоенность тем, что внимание администрации Байдена к пирсу подрывает "пропагандистскую деятельность агентства" по открытию большего количества наземных путей. Согласно изданию, непогода также представляла собой серьезную проблему с самого начала строительства пирса.
Издание пишет, что, несмотря на роль USAID как лидера в гуманитарной помощи в секторе Газа, агентство имело "ограниченный контроль" над решением об использовании пирса, его расположении и тем, кто будет обеспечивать его безопасность.
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что администрация Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнил даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.