https://ria.ru/20240828/gaz-1968966539.html

Молдавия подготовила план на случай прекращения транзита газа через Украину

Молдавия подготовила план на случай прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 28.08.2024

Молдавия подготовила план на случай прекращения транзита газа через Украину

Министерство энергетики Молдавии сообщило, что разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину, что скажется и на... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:57

2024-08-28T13:57

2024-08-28T13:57

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россия

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Министерство энергетики Молдавии сообщило, что разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину, что скажется и на потреблении электроэнергии в республике. Во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. "Министерство энергетики подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии. Он основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. На основе выявленных сценариев возможных кризисов предусмотрены меры по предотвращению и управлению кризисными ситуациями, связанными с поставками электроэнергии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Министерство энергетики сообщило, что Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) определила 31 сценарий регионального электроэнергетического кризиса, из которых 26 актуальны для Молдавии. В частности, особое внимание уделяется рискам перегрузки низковольтных электрических сетей, особенно в городах, из-за дефицита или перебоев поставок газа потребителям в зимний период, поскольку им придется использовать для отопления электроприборы. Риски, предусмотренные в плане, разделены на несколько категорий, связанных с нехваткой топлива, сбоями на рынке электроэнергии, злонамеренными атаками, экстремальными погодными условиями, техническими сбоями, стихийными бедствиями, человеческим фактором и другими. Также описаны полномочия комиссии по чрезвычайным ситуациям и процедуры кризисного управления для различных сценариев. Комиссия, уведомленная оператором системы передачи электроэнергии или минэнергетики, проверяет риски и констатирует чрезвычайную ситуацию максимум в течение 12 часов. Впоследствии комиссия берет на себя координацию действий в отрасли, а ее решения являются обязательными и имеют преимущественную силу по отношению к собственным планам электроэнергетических компаний, договорным положениям и нормативным актам в данной сфере. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.

https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html

https://ria.ru/20240526/gas-1948471966.html

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молдавия, украина, россия, владимир зеленский, молдовагаз, газпром