https://ria.ru/20240828/forum-1968913968.html

В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек

В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2024

В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек

Более четырех тысяч человек подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:00

2024-08-28T11:00

2024-08-28T12:32

фонд "росконгресс"

экономика

россия

антон кобяков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055784_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_a9174e03dbc8cb85e591dde65dae8593.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более четырех тысяч человек подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова."К настоящему моменту свое участие в ВЭФ-2024 подтвердили свыше 4200 человек из более 40 стран и территорий. Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — цитирует "Росконгресс" Кобякова.Он подчеркнул, что выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР.По словам советника президента, большое влияние форум оказывает и на развитие российского Дальнего Востока — благодаря мероприятию инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации. Он отметил, что это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников.ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20240809/kitaj-1965171727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фонд "росконгресс", экономика, россия, антон кобяков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)