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В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2024
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11:00 28.08.2024 (обновлено: 12:32 28.08.2024)
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В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек
В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2024
В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек
Более четырех тысяч человек подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:00
2024-08-28T12:32
фонд "росконгресс"
экономика
россия
антон кобяков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более четырех тысяч человек подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова."К настоящему моменту свое участие в ВЭФ-2024 подтвердили свыше 4200 человек из более 40 стран и территорий. Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — цитирует "Росконгресс" Кобякова.Он подчеркнул, что выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР.По словам советника президента, большое влияние форум оказывает и на развитие российского Дальнего Востока — благодаря мероприятию инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации. Он отметил, что это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников.ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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фонд "росконгресс", экономика, россия, антон кобяков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Фонд "Росконгресс", Экономика, Россия, Антон Кобяков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В ВЭФ подтвердили участие более четырех тысяч человек

В ВЭФ подтвердили участие более 4,2 тысячи человек из 40 стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более четырех тысяч человек подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
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"К настоящему моменту свое участие в ВЭФ-2024 подтвердили свыше 4200 человек из более 40 стран и территорий. Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — цитирует "Росконгресс" Кобякова.
Он подчеркнул, что выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР.
По словам советника президента, большое влияние форум оказывает и на развитие российского Дальнего Востока — благодаря мероприятию инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации. Он отметил, что это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Участники Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Фонд "Росконгресс"ЭкономикаРоссияАнтон КобяковВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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