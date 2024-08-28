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На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего" - РИА Новости, 28.08.2024
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09:07 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/forum-1968867808.html
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего" - РИА Новости, 28.08.2024
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"
Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
общество
москва
зарядье
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в формате 3D-тура. Экспозиция работает до 8 сентября. Она дает возможность рассмотреть построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, жилые объекты, дороги, парки и набережные.Кроме того, посетители смогут узнать про особенности этих объектов, а также оценить масштаб инноваций, представленных на выставке строительной техники "Машины, создающие города" при дневном и ночном свете. Там экспонируется строительная техника, используемая при строительстве метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса Москвы.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. В рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
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общество, москва, зарядье
Общество, Москва, Зарядье

На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"

© Пресс-служба Градостроительного комплексаФорум-фестиваль "Москва 2030"
Форум-фестиваль Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Пресс-служба Градостроительного комплекса
Форум-фестиваль "Москва 2030". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в формате 3D-тура.
Экспозиция работает до 8 сентября. Она дает возможность рассмотреть построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, жилые объекты, дороги, парки и набережные.
Кроме того, посетители смогут узнать про особенности этих объектов, а также оценить масштаб инноваций, представленных на выставке строительной техники "Машины, создающие города" при дневном и ночном свете. Там экспонируется строительная техника, используемая при строительстве метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса Москвы.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. В рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
Форум-фестиваль Территория будущего. Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ОбществоМоскваЗарядье
 
 
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