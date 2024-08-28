https://ria.ru/20240828/forum-1968867808.html

На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"

На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего" - РИА Новости, 28.08.2024

На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"

Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:07

2024-08-28T09:07

2024-08-28T09:07

общество

москва

зарядье

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в формате 3D-тура. Экспозиция работает до 8 сентября. Она дает возможность рассмотреть построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, жилые объекты, дороги, парки и набережные.Кроме того, посетители смогут узнать про особенности этих объектов, а также оценить масштаб инноваций, представленных на выставке строительной техники "Машины, создающие города" при дневном и ночном свете. Там экспонируется строительная техника, используемая при строительстве метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса Москвы.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. В рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240827/forum-festival-1968630843.html

москва

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, зарядье