https://ria.ru/20240828/forum-1968867808.html
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего" - РИА Новости, 28.08.2024
На форуме-фестивале "Москва 2030" запущен 3D-тур по "Городу будущего"
Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
общество
москва
зарядье
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в формате 3D-тура. Экспозиция работает до 8 сентября. Она дает возможность рассмотреть построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, жилые объекты, дороги, парки и набережные.Кроме того, посетители смогут узнать про особенности этих объектов, а также оценить масштаб инноваций, представленных на выставке строительной техники "Машины, создающие города" при дневном и ночном свете. Там экспонируется строительная техника, используемая при строительстве метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса Москвы.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. В рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
https://ria.ru/20240827/forum-festival-1968630843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, зарядье
Общество, Москва, Зарядье
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мультимедийную экспозицию "Город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичном парке "Зарядье" можно посмотреть онлайн в формате 3D-тура.
Экспозиция работает до 8 сентября. Она дает возможность рассмотреть построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, жилые объекты, дороги, парки и набережные.
Кроме того, посетители смогут узнать про особенности этих объектов, а также оценить масштаб инноваций, представленных на выставке строительной техники "Машины, создающие города" при дневном и ночном свете. Там экспонируется строительная техника, используемая при строительстве метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса Москвы
.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Он представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы. В рамках форума проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.