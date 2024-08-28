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Львова-Белова рассказала об эвакуации семей с детьми из Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/evakuatsiya-1969032703.html
Львова-Белова рассказала об эвакуации семей с детьми из Курской области
Львова-Белова рассказала об эвакуации семей с детьми из Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Львова-Белова рассказала об эвакуации семей с детьми из Курской области
Заявки на эвакуацию семей с детьми из опасных районов Курской области поступают практически ежедневно, в фокусе - многодетные семьи и семьи с детьми, имеющими... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:19
2024-08-28T17:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
московская область (подмосковье)
мария львова-белова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Заявки на эвакуацию семей с детьми из опасных районов Курской области поступают практически ежедневно, в фокусе - многодетные семьи и семьи с детьми, имеющими паллиативный статус, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "У нас процесс идет систематически, практически каждый день поступают заявки, периодически звонит врио губернатора, который просит эвакуировать семьи с паллиативными детьми, особенно, проживающими близко к линии фронта сейчас. Эвакуация быстро проходит, а этих детей нужно везти на специализированном транспорте с сопровождением. Несколько таких семей мы переместили в Московскую область, несколько семей просто вывезли на безопасное расстояние", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове, отвечая на вопрос, как идет процесс эвакуации семей с детьми из опасных районов Курской области. Омбудсмен отметила, что в фокусе внимания - многодетные семьи. "Наш фокус - это большие многодетные семьи, мы понимаем, что им в ПВР (пунктах временного размещения - ред.) очень сложно, в одной комнате четверо-пятеро детей. Много семей, где папы остались защищать свою землю, а мамы приехали с детьми, поэтому мы несколько семей таких вывезли, в одной из которых 26 детей, из них очень много приемных, многопоколенческая семья, в которой уже дети сами (стали - ред.) приемными родителями, сейчас в Подмосковье в нескольких коттеджах мы сняли (им жилье - ред.). То есть наша задача сейчас обеспечить их временным жильем, лучше чем в пунктах временного размещения", - рассказала Львова-Белова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
россия
курская область
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россия, курская область, московская область (подмосковье), мария львова-белова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Львова-Белова рассказала об эвакуации семей с детьми из Курской области

Львова-Белова: заявки на эвакуацию из опасных районов поступают ежедневно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов
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САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Заявки на эвакуацию семей с детьми из опасных районов Курской области поступают практически ежедневно, в фокусе - многодетные семьи и семьи с детьми, имеющими паллиативный статус, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас процесс идет систематически, практически каждый день поступают заявки, периодически звонит врио губернатора, который просит эвакуировать семьи с паллиативными детьми, особенно, проживающими близко к линии фронта сейчас. Эвакуация быстро проходит, а этих детей нужно везти на специализированном транспорте с сопровождением. Несколько таких семей мы переместили в Московскую область, несколько семей просто вывезли на безопасное расстояние", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове, отвечая на вопрос, как идет процесс эвакуации семей с детьми из опасных районов Курской области.
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Омбудсмен отметила, что в фокусе внимания - многодетные семьи.
"Наш фокус - это большие многодетные семьи, мы понимаем, что им в ПВР (пунктах временного размещения - ред.) очень сложно, в одной комнате четверо-пятеро детей. Много семей, где папы остались защищать свою землю, а мамы приехали с детьми, поэтому мы несколько семей таких вывезли, в одной из которых 26 детей, из них очень много приемных, многопоколенческая семья, в которой уже дети сами (стали - ред.) приемными родителями, сейчас в Подмосковье в нескольких коттеджах мы сняли (им жилье - ред.). То есть наша задача сейчас обеспечить их временным жильем, лучше чем в пунктах временного размещения", - рассказала Львова-Белова.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Мария Львова-БеловаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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