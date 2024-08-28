Рейтинг@Mail.ru
Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80% - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:32 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/eksport-1968914951.html
Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%
Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80% - РИА Новости, 28.08.2024
Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%
Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:32
2024-08-28T11:32
твой бизнес
экономика
москва
сергей собянин
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928437747_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4444fd385090a1d62d6055c6e4c3a80c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Чтобы больше московских компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары, семь лет назад мы создали Московский экспортный центр - единое окно поддержки экспортеров. За прошедшее время его инструментами воспользовались свыше 17 тысяч компаний. МЭЦ помог свыше 1 500 столичных компаний выйти на рынки более чем 110 стран мира, а объем заключенных экспортных контрактов превысил 108 миллиардов рублей.... Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - написал мэр на своем сайте. Также Собянин уточнил, что получить ценные знания и навыки в области экспорта предприниматели могут в Московской школе экспортера. В рамках мастер-классов, семинаров и лекций они изучают "нюансы международной коммуникации, логистики, таможенного оформления и сертификации, а также маркетинга и делового этикета". За семь лет в обучающих мероприятиях центра приняли участие свыше 30 тысяч представителей столичного бизнеса.
https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928437747_671:0:3400:2047_1920x0_80_0_0_e37a046eb2127cb72a1181c040f44fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Москва, Сергей Собянин, Твой бизнес – новости

Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%

© iStock.com / gorodenkoffПредприниматели проверяют упаковку товара на складе
Предприниматели проверяют упаковку товара на складе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Предприниматели проверяют упаковку товара на складе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Чтобы больше московских компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары, семь лет назад мы создали Московский экспортный центр - единое окно поддержки экспортеров. За прошедшее время его инструментами воспользовались свыше 17 тысяч компаний. МЭЦ помог свыше 1 500 столичных компаний выйти на рынки более чем 110 стран мира, а объем заключенных экспортных контрактов превысил 108 миллиардов рублей.... Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - написал мэр на своем сайте.
Также Собянин уточнил, что получить ценные знания и навыки в области экспорта предприниматели могут в Московской школе экспортера. В рамках мастер-классов, семинаров и лекций они изучают "нюансы международной коммуникации, логистики, таможенного оформления и сертификации, а также маркетинга и делового этикета". За семь лет в обучающих мероприятиях центра приняли участие свыше 30 тысяч представителей столичного бизнеса.
Программисты во время работы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес
20 августа, 10:43
 
Твой бизнесЭкономикаМоскваСергей СобянинТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала