Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%
© iStock.com / gorodenkoffПредприниматели проверяют упаковку товара на складе
© iStock.com / gorodenkoff
Предприниматели проверяют упаковку товара на складе
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Чтобы больше московских компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары, семь лет назад мы создали Московский экспортный центр - единое окно поддержки экспортеров. За прошедшее время его инструментами воспользовались свыше 17 тысяч компаний. МЭЦ помог свыше 1 500 столичных компаний выйти на рынки более чем 110 стран мира, а объем заключенных экспортных контрактов превысил 108 миллиардов рублей.... Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - написал мэр на своем сайте.
Также Собянин уточнил, что получить ценные знания и навыки в области экспорта предприниматели могут в Московской школе экспортера. В рамках мастер-классов, семинаров и лекций они изучают "нюансы международной коммуникации, логистики, таможенного оформления и сертификации, а также маркетинга и делового этикета". За семь лет в обучающих мероприятиях центра приняли участие свыше 30 тысяч представителей столичного бизнеса.
Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес
20 августа, 10:43