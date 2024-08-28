https://ria.ru/20240828/eksport-1968914951.html

Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%

Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80% - РИА Новости, 28.08.2024

Собянин: объем поддержанного экспорта в Москве вырос на 80%

Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:32

2024-08-28T11:32

2024-08-28T11:32

твой бизнес

экономика

москва

сергей собянин

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928437747_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4444fd385090a1d62d6055c6e4c3a80c.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта вырос в Москве на 80% за первое полугодие 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Чтобы больше московских компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары, семь лет назад мы создали Московский экспортный центр - единое окно поддержки экспортеров. За прошедшее время его инструментами воспользовались свыше 17 тысяч компаний. МЭЦ помог свыше 1 500 столичных компаний выйти на рынки более чем 110 стран мира, а объем заключенных экспортных контрактов превысил 108 миллиардов рублей.... Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года", - написал мэр на своем сайте. Также Собянин уточнил, что получить ценные знания и навыки в области экспорта предприниматели могут в Московской школе экспортера. В рамках мастер-классов, семинаров и лекций они изучают "нюансы международной коммуникации, логистики, таможенного оформления и сертификации, а также маркетинга и делового этикета". За семь лет в обучающих мероприятиях центра приняли участие свыше 30 тысяч представителей столичного бизнеса.

https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, сергей собянин, твой бизнес – новости