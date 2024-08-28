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Минэкономразвития рассказало о росте ВВП в России - РИА Новости, 28.08.2024
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19:39 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ekonomika-1969061884.html
Минэкономразвития рассказало о росте ВВП в России
Минэкономразвития рассказало о росте ВВП в России - РИА Новости, 28.08.2024
Минэкономразвития рассказало о росте ВВП в России
Рост ВВП России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении с июньских 3%, по итогам января-июля составил 4,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:39
2024-08-28T19:39
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении с июньских 3%, по итогам января-июля составил 4,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июле 2024 года рост ВВП ускорился до 3,4% год к году после 3% год к году в июне", - отмечается в документе. В нем также указывается, что в месячном выражении ВВП в июле вырос на 0,7% с исключением сезонного и календарного факторов. "В целом за 7 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,4% в годовом выражении", - заключили в министерстве.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рассказало о росте ВВП в России

МЭР: рост ВВП России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении с июньских 3%, по итогам января-июля составил 4,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2024 года рост ВВП ускорился до 3,4% год к году после 3% год к году в июне", - отмечается в документе.
В нем также указывается, что в месячном выражении ВВП в июле вырос на 0,7% с исключением сезонного и календарного факторов.
"В целом за 7 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,4% в годовом выражении", - заключили в министерстве.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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