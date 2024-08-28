https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html

В Екатеринбурге накрыли бордель, работавший под видом хостела

В Екатеринбурге накрыли бордель, работавший под видом хостела - РИА Новости, 28.08.2024

В Екатеринбурге накрыли бордель, работавший под видом хостела

Бордель, работавший под видом хостела, накрыли в столице Урала, сообщил член екатеринбургской общественной палаты Дмитрий Чукреев на своей странице в соцсети... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:50

2024-08-28T11:50

2024-08-28T11:50

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Бордель, работавший под видом хостела, накрыли в столице Урала, сообщил член екатеринбургской общественной палаты Дмитрий Чукреев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам общественника, заведение располагалось на улице 8 Марта. "Здесь несколько лет работает мужской спа-салон, а на самом деле проститутошная "VIP", где девушки за деньги расслабляют мужчин, оказывая им секс-услуги. Сам бордель пытался загримироваться под хостел (как гласила вывеска), а окна были частично затонированы огромными эмблемами МВД", – написал Чукреев. При этом источник в силовых структурах опроверг РИА Новости, что бордель работал "под видом МВД". "В соседнем помещении находится военторг, он там давно работает, и на окнах образцы их шевронов", – сказал собеседник агентства. По данным Чукреева, рейд проводили общественники и сотрудники полиции, в "хостеле" нашли большую коробку, заполненную презервативами, безакцизный алкоголь, в одной из комнат, судя по опубликованному им видео, расположен шест для танцев и сауна. На момент проверки в помещении находились три девушки и женщина-администратор, еще нескольким удалось сбежать через окно. "Всех сотрудниц доставили в отдел полиции, алкоголь изъяли. Также изъяли черновую бухгалтерию – в сутки заведение приносило более 700 тысяч рублей выручки, а некоторые сотрудницы умудрялись за смену занести в кассу по 100-270 тысяч рублей", – добавил общественник. В пресс-службе городского управления МВД сказали РИА Новости, что смогут позже прокомментировать данный рейд.

https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html

https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html

https://ria.ru/20240515/chukreev-1946141802.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область