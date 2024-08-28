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Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 28.08.2024
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17:27 28.08.2024 (обновлено: 17:38 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/egipet-1969034494.html
Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"
Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 28.08.2024
Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:27
2024-08-28T17:38
египет
аэс "эль-дабаа"
в мире
новости - ядерные технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство.Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа"."Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина.Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта."Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html
https://ria.ru/20240702/egipet-1956950962.html
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египет, аэс "эль-дабаа", в мире, новости - ядерные технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Египет, АЭС "Эль-Дабаа", В мире, Новости - Ядерные технологии, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер Египта Мадбули обсудил с главой "Росатома" Лихачевым АЭС "Эль-Дабаа"

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство.
Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа".
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Межгосударственные отношения России и Египта
26 июля 2023, 02:03
"Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина.
Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта.
"Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта.
Начало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На АЭС "Эль-Дабаа" в Египте доставили систему безопасности из России
2 июля, 19:19
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Посол России назвал АЭС "Эль-Дабаа" символом сотрудничества с Египтом
5 февраля, 06:18
 
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