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Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 28.08.2024

Премьер Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:27

2024-08-28T17:27

2024-08-28T17:38

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аэс "эль-дабаа"

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новости - ядерные технологии

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство.Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа"."Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина.Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта."Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".

https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html

https://ria.ru/20240702/egipet-1956950962.html

https://ria.ru/20240205/egipet-1925395797.html

египет

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Ольга Фомченкова

египет, аэс "эль-дабаа", в мире, новости - ядерные технологии, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"