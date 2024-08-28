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Ефимов: за два года Москва выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 28.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:10 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/efimov-1968933055.html
Ефимов: за два года Москва выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов
Ефимов: за два года Москва выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 28.08.2024
Ефимов: за два года Москва выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов
Москва с 2022 года заключила с застройщиками договоры аренды участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:10
2024-08-28T14:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва с 2022 года заключила с застройщиками договоры аренды участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует развитию инфраструктуры столицы и созданию новых рабочих мест. С 2022 года город передал инвесторам и застройщикам без проведения торгов 230 земельных участков для строительства. Их общая площадь составляет около 538 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточнятся, что на территориях возведут детские сады, производственные предприятия, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и прочее.Помимо этого, для строительства социальных объектов предоставили 53 участка. Их общая площадь составила 66,5 гектара. Также под коммерческую недвижимость выделили 43 участка площадью 57,5 гектара, а под спортивные комплексы – 33 участка, площадь которых составляет 93,3 гектара.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за семь месяцев 2024 года под инвестпроекты оформили 57 договоров аренды земельных участков общей площадью более 190 гектаров. Здесь построят около двух миллионов квадратных метров недвижимости.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: за два года Москва выделила землю для 230 масштабных инвестпроектов

© Фото : Пресс-служба градостроительного комплексаПаркинг-галерея
Паркинг-галерея - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Пресс-служба градостроительного комплекса
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва с 2022 года заключила с застройщиками договоры аренды участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует развитию инфраструктуры столицы и созданию новых рабочих мест. С 2022 года город передал инвесторам и застройщикам без проведения торгов 230 земельных участков для строительства. Их общая площадь составляет около 538 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
© Фото : Пресс-служба градостроительного комплексаПаркинг-галерея
Паркинг-галерея - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Пресс-служба градостроительного комплекса
Паркинг-галерея
В сообщении уточнятся, что на территориях возведут детские сады, производственные предприятия, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и прочее.
Помимо этого, для строительства социальных объектов предоставили 53 участка. Их общая площадь составила 66,5 гектара. Также под коммерческую недвижимость выделили 43 участка площадью 57,5 гектара, а под спортивные комплексы – 33 участка, площадь которых составляет 93,3 гектара.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за семь месяцев 2024 года под инвестпроекты оформили 57 договоров аренды земельных участков общей площадью более 190 гектаров. Здесь построят около двух миллионов квадратных метров недвижимости.
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