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Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу

Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу - РИА Новости, 28.08.2024

Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу

В столичном районе Филевский парк достраивают новую школу на 375 мест, она появится на Багратионовской проезде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:08

2024-08-28T10:08

2024-08-28T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В столичном районе Филевский парк достраивают новую школу на 375 мест, она появится на Багратионовской проезде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80 процентов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что школу планируют достроить в этом году. Здесь появится современная медиатека, где с учениками смогут проводить групповую и индивидуальную работу. Также для ребят обустроят многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.Также учебное заведение оснастят единой графической навигаций, кабинетами универсального назначения и прочим.В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что при помощи трансформируемых перегородок в школе смогут варьировать вместительность и площадь кабинетов. В учебном корпусе будет действовать принцип безбарьерной среды.В пресс-релизе уточнили, что на данный момент уже готов фасад школы. Сейчас специалисты проводят отделочные работы, монтируют мебель и оборудование. Также в рамках работ благоустроят прилегающую территорию.Всего в школе на Багратионовском проезде будет четыре этажа, ее площадь составит 6,9 тысячи квадратных метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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