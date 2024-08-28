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Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу - РИА Новости, 28.08.2024
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10:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/efimov-1968823278.html
Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу
Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу - РИА Новости, 28.08.2024
Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу
В столичном районе Филевский парк достраивают новую школу на 375 мест, она появится на Багратионовской проезде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:08
2024-08-28T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В столичном районе Филевский парк достраивают новую школу на 375 мест, она появится на Багратионовской проезде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80 процентов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что школу планируют достроить в этом году. Здесь появится современная медиатека, где с учениками смогут проводить групповую и индивидуальную работу. Также для ребят обустроят многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.Также учебное заведение оснастят единой графической навигаций, кабинетами универсального назначения и прочим.В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что при помощи трансформируемых перегородок в школе смогут варьировать вместительность и площадь кабинетов. В учебном корпусе будет действовать принцип безбарьерной среды.В пресс-релизе уточнили, что на данный момент уже готов фасад школы. Сейчас специалисты проводят отделочные работы, монтируют мебель и оборудование. Также в рамках работ благоустроят прилегающую территорию.Всего в школе на Багратионовском проезде будет четыре этажа, ее площадь составит 6,9 тысячи квадратных метров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московском районе Филевский Парк достраивают новую школу

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В столичном районе Филевский парк достраивают новую школу на 375 мест, она появится на Багратионовской проезде, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80 процентов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что школу планируют достроить в этом году. Здесь появится современная медиатека, где с учениками смогут проводить групповую и индивидуальную работу. Также для ребят обустроят многофункциональный спортивный зал с занавесом на электрическом приводе.
Также учебное заведение оснастят единой графической навигаций, кабинетами универсального назначения и прочим.
В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что при помощи трансформируемых перегородок в школе смогут варьировать вместительность и площадь кабинетов. В учебном корпусе будет действовать принцип безбарьерной среды.
В пресс-релизе уточнили, что на данный момент уже готов фасад школы. Сейчас специалисты проводят отделочные работы, монтируют мебель и оборудование. Также в рамках работ благоустроят прилегающую территорию.
Всего в школе на Багратионовском проезде будет четыре этажа, ее площадь составит 6,9 тысячи квадратных метров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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