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Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами - РИА Новости, 28.08.2024
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09:05 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/efimov-1968822253.html
Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами
Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами - РИА Новости, 28.08.2024
Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами
Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположено рядом с крупными транспортными объектами, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:05
2024-08-28T09:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположено рядом с крупными транспортными объектами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Число проектов КРТ в столице возросло до 236, при этом 199 из них – более 80% от общего числа – находятся в границах транспортного каркаса столицы. На участках общей площадью 2,3 тысячи гектаров в 84 районах столицы планируется возвести свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После реализации проектов здесь создадут более 638 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3 тысяч гектаров. Они предусматривают реорганизацию при участии девелоперов бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий, охватывают 12 округов столицы и расположены вблизи станций МЦД, МЦК, Большого кольца метро, а также рядом с крупными автомагистралями, указывается в сообщении.По данным столичного департамента городского имущества, в течение следующих 26 лет благодаря проектам КРТ в Москве построят почти 24 миллиона квадратных метров нового жилья, в том числе по программе реновации, около 17 миллионов квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов и 4,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположено рядом с крупными транспортными объектами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Число проектов КРТ в столице возросло до 236, при этом 199 из них – более 80% от общего числа – находятся в границах транспортного каркаса столицы. На участках общей площадью 2,3 тысячи гектаров в 84 районах столицы планируется возвести свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После реализации проектов здесь создадут более 638 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3 тысяч гектаров. Они предусматривают реорганизацию при участии девелоперов бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий, охватывают 12 округов столицы и расположены вблизи станций МЦД, МЦК, Большого кольца метро, а также рядом с крупными автомагистралями, указывается в сообщении.
По данным столичного департамента городского имущества, в течение следующих 26 лет благодаря проектам КРТ в Москве построят почти 24 миллиона квадратных метров нового жилья, в том числе по программе реновации, около 17 миллионов квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов и 4,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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