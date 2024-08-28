https://ria.ru/20240828/efimov-1968822253.html

Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами

Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами - РИА Новости, 28.08.2024

Ефимов: более 80% проектов КРТ расположено рядом с транспортными объектами

Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположено рядом с крупными транспортными объектами, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:05

2024-08-28T09:05

2024-08-28T09:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 80% проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве расположено рядом с крупными транспортными объектами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Число проектов КРТ в столице возросло до 236, при этом 199 из них – более 80% от общего числа – находятся в границах транспортного каркаса столицы. На участках общей площадью 2,3 тысячи гектаров в 84 районах столицы планируется возвести свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После реализации проектов здесь создадут более 638 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ совокупной площадью более 3 тысяч гектаров. Они предусматривают реорганизацию при участии девелоперов бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий, охватывают 12 округов столицы и расположены вблизи станций МЦД, МЦК, Большого кольца метро, а также рядом с крупными автомагистралями, указывается в сообщении.По данным столичного департамента городского имущества, в течение следующих 26 лет благодаря проектам КРТ в Москве построят почти 24 миллиона квадратных метров нового жилья, в том числе по программе реновации, около 17 миллионов квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов и 4,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)