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Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью - РИА Новости, 28.08.2024
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23:49 28.08.2024 (обновлено: 23:59 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1969087545.html
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью - РИА Новости, 28.08.2024
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову должны позволить дать интервью, где он бы прояснил ситуацию вокруг своего задержания, считает лидер французской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:49
2024-08-28T23:59
франция
париж
павел дуров
флориан филиппо
telegram
патриот
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову должны позволить дать интервью, где он бы прояснил ситуацию вокруг своего задержания, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Позвольте Павлу Дурову дать большое интервью, чтобы он рассказал всю правду о (президенте Франции Эммануэле - ред.) Макроне, чтобы Дуров уничтожил его, а потом дайте ему сбежать!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. По мнению политика, Дурову необходимо дать возможность покинуть "Макронистан", чтобы тот мог защищать свободу слова за пределами Франции. Он подчеркнул, что Францию легко покинуть через наземную границу.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро. Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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франция, париж, павел дуров, флориан филиппо, telegram, патриот, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Париж, Павел Дуров, Флориан Филиппо, Telegram, Патриот, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью

Филиппо призвал Дурова рассказать правду о Макроне в большом интервью

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову должны позволить дать интервью, где он бы прояснил ситуацию вокруг своего задержания, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Позвольте Павлу Дурову дать большое интервью, чтобы он рассказал всю правду о (президенте Франции Эммануэле - ред.) Макроне, чтобы Дуров уничтожил его, а потом дайте ему сбежать!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
По мнению политика, Дурову необходимо дать возможность покинуть "Макронистан", чтобы тот мог защищать свободу слова за пределами Франции. Он подчеркнул, что Францию легко покинуть через наземную границу.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро. Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
27 августа, 08:00
 
ФранцияПарижПавел ДуровФлориан ФилиппоTelegramПатриотЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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