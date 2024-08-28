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Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за соучастие в незаконных транзакциях
Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за соучастие в незаконных транзакциях - РИА Новости, 28.08.2024
Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за соучастие в незаконных транзакциях
Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за управление сервисом Telegram, который французская прокуратура квалифицировала как онлайн-платформу, позволяющую РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:24
2024-08-28T23:24
2024-08-28T23:35
задержание павла дурова во франции
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АРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы за управление сервисом Telegram, который французская прокуратура квалифицировала как онлайн-платформу, позволяющую проводить незаконные транзакции организованной группой, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Павлу Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в ... соучастии в администрировании онлайн-платформы (Telegram - ред.) с целью совершения незаконной транзакции организованной группой - правонарушение, караемое максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на 10 лет и штрафом в размере 500 тысяч евро", - сказано в документе.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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задержание павла дурова во франции, в мире, эммануэль макрон, франция, париж, павел дуров, telegram
Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram
Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за соучастие в незаконных транзакциях
Павлу Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за соучастие в незаконных транзакциях