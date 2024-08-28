https://ria.ru/20240828/durov-1969085090.html

Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков - РИА Новости, 28.08.2024

Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:17

2024-08-28T23:17

2024-08-28T23:32

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павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Павлу Дурову 28 августа 2024 года было предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении", — сказано в документе.В список преступлений и правонарушений входит соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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франция, париж, павел дуров, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции, в мире