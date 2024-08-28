https://ria.ru/20240828/durov-1969070623.html

Источник: обвинения Дурова в насилии над ребенком не связаны с задержанием

Источник: обвинения Дурова в насилии над ребенком не связаны с задержанием - РИА Новости, 28.08.2024

Источник: обвинения Дурова в насилии над ребенком не связаны с задержанием

Недавнее задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет никакого отношения к обвинениям в насилии в отношении его ребенка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:47

2024-08-28T20:47

2024-08-28T21:00

франция

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париж

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павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Недавнее задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет никакого отношения к обвинениям в насилии в отношении его ребенка, заявил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.Ранее в среду французские СМИ сообщили, что в Париже в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей."Это не имеет отношения к настоящему разбирательству, и он не был допрошен по этим фактам в нашем разбирательстве", - сообщил источник.Ранее в распоряжении РИА Новости попало судебное решение, согласно которому апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала прокуратуре Женевы расследовать жалобу против Дурова, поданную его бывшей девушкой Ириной Болгар, где она обвинила его в насилии в отношении их общего сына. В решении суда объясняется, что после подачи заявления по трем эпизодам насильственных действий, совершенных отцом в отношении ребенка, родившегося в 2017 году, прокуратура Женевы отказалась возбуждать уголовное преследование, поскольку эти эпизоды имели место более трех месяцев назад. Мать ребенка обжаловала это решение прокуратуры 4 мая 2023 года.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

франция

париж

женева (город)

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франция, в мире, париж, женева (город), павел дуров, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции