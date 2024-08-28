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Французские власти до сих пор не пустили российских дипломатов к Дурову - РИА Новости, 28.08.2024
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19:11 28.08.2024 (обновлено: 19:21 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1969057763.html
Французские власти до сих пор не пустили российских дипломатов к Дурову
Французские власти до сих пор не пустили российских дипломатов к Дурову - РИА Новости, 28.08.2024
Французские власти до сих пор не пустили российских дипломатов к Дурову
Власти Франции до сих пор не ответили на запрос посольства РФ в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:11
2024-08-28T19:21
франция
павел дуров
задержание павла дурова во франции
в мире
париж
telegram
мария захарова
россия
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Власти Франции до сих пор не ответили на запрос посольства РФ в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис."Запрос был направлен, но ответа от французских властей до сих пор не получено", - сказал собеседник агентства.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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франция, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире, париж, telegram, мария захарова, россия
Франция, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Париж, Telegram, Мария Захарова, Россия
Французские власти до сих пор не пустили российских дипломатов к Дурову

Власти Франции не ответили на запрос РФ предоставить консульский доступ к Дурову

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Власти Франции до сих пор не ответили на запрос посольства РФ в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
"Запрос был направлен, но ответа от французских властей до сих пор не получено", - сказал собеседник агентства.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
27 августа, 08:00
 
ФранцияПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ миреПарижTelegramМария ЗахароваРоссия
 
 
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