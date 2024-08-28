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Судья все еще допрашивает Дурова, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2024
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18:21 28.08.2024 (обновлено: 03:16 29.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1969047096.html
Судья все еще допрашивает Дурова, сообщил источник
Судья все еще допрашивает Дурова, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2024
Судья все еще допрашивает Дурова, сообщил источник
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится на допросе у следственного судьи и не отпущен, подтвердил РИА Новости источник в прокуратуре... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-28T18:21
2024-08-29T03:16
павел дуров
в мире
париж
telegram
задержание павла дурова во франции
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ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится на допросе у следственного судьи и не отпущен, подтвердил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.Ранее в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освобожден. В среду он предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения."Нет", - ответил источник на вопрос, закончился ли допрос со следственным судьей и был ли отпущен Дуров.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/durov-1969026358.html
https://ria.ru/20240828/makron-1969006865.html
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павел дуров, в мире, париж, telegram, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, В мире, Париж, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Судья все еще допрашивает Дурова, сообщил источник

Прокуратура Парижа: Дуров по-прежнему у судьи и не отпущен

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 авг – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще находится на допросе у следственного судьи и не отпущен, подтвердил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освобожден. В среду он предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 16:53
"Нет", - ответил источник на вопрос, закончился ли допрос со следственным судьей и был ли отпущен Дуров.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Дурову
Вчера, 15:45
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
Павел ДуровВ миреПарижTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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