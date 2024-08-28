Эксперты прокомментировали задержание Дурова
Эксперты: задержание Дурова отражает стремление ЕС контролировать соцсети
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент указывают, что в Евросоюзе стремятся контролировать соцсети, сообщили РИА Новости эксперты.
"Задержание основателя Telegram Павла Дурова и жесткая позиция Тьерри Бретона по отношению к Илону Маску отображают крепнущее намерение Европы контролировать соцсети железным кулаком", - считает преподаватель цифровых дисциплин школы менеджмента из университета Стерлинга Василис Галанос.
По его словам, поведение французских властей соответствует историческим закономерностям, которые часто приводят к борьбе между правительством и СМИ, порождая опасения относительно свободы слова.
"В противном случае, (основатель запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.) Цукерберг был бы задержан по тем же обвинениям, поскольку Facebook* – это виртуальная тихая гавань для торговли детьми и порнографии", - считает эксперт.
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В середине августа еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил письмо Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором предупреждал миллиардера об ответственности за "вредоносный контент". В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
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