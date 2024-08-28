https://ria.ru/20240828/durov-1969022136.html

Эксперты прокомментировали задержание Дурова

Эксперты прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 28.08.2024

Эксперты прокомментировали задержание Дурова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:37

2024-08-28T16:37

2024-08-28T16:37

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент указывают, что в Евросоюзе стремятся контролировать соцсети, сообщили РИА Новости эксперты. "Задержание основателя Telegram Павла Дурова и жесткая позиция Тьерри Бретона по отношению к Илону Маску отображают крепнущее намерение Европы контролировать соцсети железным кулаком", - считает преподаватель цифровых дисциплин школы менеджмента из университета Стерлинга Василис Галанос. По его словам, поведение французских властей соответствует историческим закономерностям, которые часто приводят к борьбе между правительством и СМИ, порождая опасения относительно свободы слова. В свою очередь писатель и бывший профессор университета Нью-Йорка Майкл Ректенвальд также полагает, что задержание Дурова было политически мотивированным и вызвано стремлением в ЕС контролировать соцсети. "В противном случае, (основатель запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.) Цукерберг был бы задержан по тем же обвинениям, поскольку Facebook* – это виртуальная тихая гавань для торговли детьми и порнографии", - считает эксперт. В середине августа еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил письмо Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором предупреждал миллиардера об ответственности за "вредоносный контент". В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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