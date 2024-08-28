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Эксперты прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
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16:37 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/durov-1969022136.html
Эксперты прокомментировали задержание Дурова
Эксперты прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
Эксперты прокомментировали задержание Дурова
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:37
2024-08-28T16:37
в мире
технологии
россия
париж
европа
павел дуров
илон маск
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент указывают, что в Евросоюзе стремятся контролировать соцсети, сообщили РИА Новости эксперты. "Задержание основателя Telegram Павла Дурова и жесткая позиция Тьерри Бретона по отношению к Илону Маску отображают крепнущее намерение Европы контролировать соцсети железным кулаком", - считает преподаватель цифровых дисциплин школы менеджмента из университета Стерлинга Василис Галанос. По его словам, поведение французских властей соответствует историческим закономерностям, которые часто приводят к борьбе между правительством и СМИ, порождая опасения относительно свободы слова. В свою очередь писатель и бывший профессор университета Нью-Йорка Майкл Ректенвальд также полагает, что задержание Дурова было политически мотивированным и вызвано стремлением в ЕС контролировать соцсети. "В противном случае, (основатель запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.) Цукерберг был бы задержан по тем же обвинениям, поскольку Facebook* – это виртуальная тихая гавань для торговли детьми и порнографии", - считает эксперт. В середине августа еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил письмо Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором предупреждал миллиардера об ответственности за "вредоносный контент". В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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в мире, технологии, россия, париж, европа, павел дуров, илон маск, дональд трамп, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Россия, Париж, Европа, Павел Дуров, Илон Маск, Дональд Трамп, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперты прокомментировали задержание Дурова

Эксперты: задержание Дурова отражает стремление ЕС контролировать соцсети

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вкупе с письмом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент указывают, что в Евросоюзе стремятся контролировать соцсети, сообщили РИА Новости эксперты.
"Задержание основателя Telegram Павла Дурова и жесткая позиция Тьерри Бретона по отношению к Илону Маску отображают крепнущее намерение Европы контролировать соцсети железным кулаком", - считает преподаватель цифровых дисциплин школы менеджмента из университета Стерлинга Василис Галанос.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
По его словам, поведение французских властей соответствует историческим закономерностям, которые часто приводят к борьбе между правительством и СМИ, порождая опасения относительно свободы слова.
В свою очередь писатель и бывший профессор университета Нью-Йорка Майкл Ректенвальд также полагает, что задержание Дурова было политически мотивированным и вызвано стремлением в ЕС контролировать соцсети.
"В противном случае, (основатель запрещенной в РФ корпорации Meta* Марк - ред.) Цукерберг был бы задержан по тем же обвинениям, поскольку Facebook* – это виртуальная тихая гавань для торговли детьми и порнографии", - считает эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
В середине августа еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил письмо Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором предупреждал миллиардера об ответственности за "вредоносный контент". В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
25 августа, 15:57
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреТехнологииРоссияПарижЕвропаПавел ДуровИлон МаскДональд ТрампTelegramЕвросоюзЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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