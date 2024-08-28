https://ria.ru/20240828/durov-1969017083.html

Зюганов назвал самые безопасные страны для Дурова

Зюганов назвал самые безопасные страны для Дурова - РИА Новости, 28.08.2024

Зюганов назвал самые безопасные страны для Дурова

Россия и Китай были бы самыми безопасными странами для основателя Telegram Павла Дурова, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:19

2024-08-28T16:19

2024-08-28T16:20

россия

китай

париж

павел дуров

геннадий зюганов

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия и Китай были бы самыми безопасными странами для основателя Telegram Павла Дурова, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Зачем им лезть было в этот капкан, я не понимаю. Он (Дуров - ред.) должен был знать, что в данном случае самое безопасное место – это Россия и Китай. И нечего было туда (во Францию - ред.) лезть", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-24". Лидер КПРФ отметил, что Дуров - талантливый человек, который забыл, что "американский глобализм поставил задачу полного диктата". "Я уверен, что без команды из Вашингтона его никто не отпустит в ближайшее время, им нужен полный контроль над информацией", - подчеркнул он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что бизнесмена задержали для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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китай

париж

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россия, китай, париж, павел дуров, геннадий зюганов, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире