https://ria.ru/20240828/durov-1969011541.html
Источник: прокуратура Франции сделает заявление по делу Дурова в среду
Источник: прокуратура Франции сделает заявление по делу Дурова в среду - РИА Новости, 28.08.2024
Источник: прокуратура Франции сделает заявление по делу Дурова в среду
Источник во французской прокуратуре сообщил РИА Новости, что в среду вечером планируется опубликовать новое заявление по делу основателя мессенджера Telegram... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:03
2024-08-28T16:03
2024-08-28T16:03
в мире
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павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Источник во французской прокуратуре сообщил РИА Новости, что в среду вечером планируется опубликовать новое заявление по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. "Новое заявление по ситуации будет сделано, вероятно, в конце дня", - сказал собеседник агентства. Он также отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. "В отличие от других стран, выдача ордеров во Франции защищена тайной следствия", - пояснил он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
https://ria.ru/20240828/makron-1969006865.html
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в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Источник: прокуратура Франции сделает заявление по делу Дурова в среду
Во Франции в среду планируют опубликовать новое заявление по делу Павла Дурова