Рейтинг@Mail.ru
Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 28.08.2024 (обновлено: 15:55 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1969004660.html
Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат
Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат - РИА Новости, 28.08.2024
Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат
Содержание под стражей во Франции основателя Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону, заявил РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:38
2024-08-28T15:55
павел дуров
в мире
telegram
задержание павла дурова во франции
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968759876_0:135:2865:1746_1920x0_80_0_0_b61130c92769408abe3da241e56277d5.jpg
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Содержание под стражей во Франции основателя Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Существует процедура, называемая "дополнительным содержанием под стражей в полиции", которая может быть активирована в случае, если лицо, находящееся под стражей в полиции, отказывается предоставить следователям коды от своего телефона. Если Дуров отказался предоставить эти коды, его содержание под стражей в полиции теоретически может быть продлено еще на 24 часа, а затем еще на 24 часа. Эта процедура встречается редко и не зависит от действий, из-за которых лицо содержалось под стражей в полиции изначально", - сказал он.Либескинд добавил, что согласно статье 434-15-2 уголовного кодекса Франции, отказ предоставить доступ к телефону грозит лишением свободы на три года и штрафом в размере 45 тысяч евро.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/makron-1969006865.html
https://ria.ru/20240828/durov-1968981973.html
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968759876_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_2e31b5adcb9183c83e6206a7e6ca3bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел дуров, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции, франция
Павел Дуров, В мире, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Франция
Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат

Содержание Дурова под стражей могут продлить, если он не дал доступ к телефону

© AP Photo / Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Содержание под стражей во Франции основателя Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Существует процедура, называемая "дополнительным содержанием под стражей в полиции", которая может быть активирована в случае, если лицо, находящееся под стражей в полиции, отказывается предоставить следователям коды от своего телефона. Если Дуров отказался предоставить эти коды, его содержание под стражей в полиции теоретически может быть продлено еще на 24 часа, а затем еще на 24 часа. Эта процедура встречается редко и не зависит от действий, из-за которых лицо содержалось под стражей в полиции изначально", - сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Дурову
Вчера, 15:45
Либескинд добавил, что согласно статье 434-15-2 уголовного кодекса Франции, отказ предоставить доступ к телефону грозит лишением свободы на три года и штрафом в размере 45 тысяч евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Бывшая девушка Дурова обвинила его в насилии над их общим сыном
Вчера, 14:41
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
Павел ДуровВ миреTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала