https://ria.ru/20240828/durov-1969004660.html

Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат

Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат - РИА Новости, 28.08.2024

Дурова могут оставить под стражей еще на 48 часов, заявил адвокат

Содержание под стражей во Франции основателя Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону, заявил РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:38

2024-08-28T15:38

2024-08-28T15:55

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Содержание под стражей во Франции основателя Telegram Павла Дурова может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Существует процедура, называемая "дополнительным содержанием под стражей в полиции", которая может быть активирована в случае, если лицо, находящееся под стражей в полиции, отказывается предоставить следователям коды от своего телефона. Если Дуров отказался предоставить эти коды, его содержание под стражей в полиции теоретически может быть продлено еще на 24 часа, а затем еще на 24 часа. Эта процедура встречается редко и не зависит от действий, из-за которых лицо содержалось под стражей в полиции изначально", - сказал он.Либескинд добавил, что согласно статье 434-15-2 уголовного кодекса Франции, отказ предоставить доступ к телефону грозит лишением свободы на три года и штрафом в размере 45 тысяч евро.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его гражданством французское. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240828/makron-1969006865.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968981973.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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