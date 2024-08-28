https://ria.ru/20240828/durov-1968981973.html

Бывшая девушка Дурова обвинила его в насилии над их общим сыном

Бывшая девушка Дурова обвинила его в насилии над их общим сыном - РИА Новости, 28.08.2024

Бывшая девушка Дурова обвинила его в насилии над их общим сыном

Апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала прокуратуре Женевы расследовать жалобу против основателя Telegram Павла Дурова,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:41

2024-08-28T14:41

2024-08-28T14:41

павел дуров

задержание павла дурова во франции

в мире

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ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала прокуратуре Женевы расследовать жалобу против основателя Telegram Павла Дурова, поданную его бывшей девушкой Ириной Болгар, где она обвинила его в насилии в отношении их общего сына, говорится в судебном решении в распоряжении РИА Новости. В решении суда объясняется, что после подачи заявления по трем эпизодам насильственных действий, совершенных отцом в отношении ребенка, родившегося в 2017 году, прокуратура Женевы отказалась возбуждать уголовное преследование, поскольку эти эпизоды имели место более трех месяцев назад. Мать ребенка обжаловала это решение прокуратуры 4 мая 2023 года. "Таким образом, оспариваемое решение будет отменено, а дело передано в прокуратуру для проведения следственных действий или расследований, которые она сочтет необходимыми", - сказано в решение суда. Имена лиц, затронутых в решении суда, не разглашаются, но многие детали позволяют понять, что иск был подан Ириной Болгар против Павла Дурова по трем эпизодам насилия в отношении их общего ребенка Давида Дурова. Источник в Женеве подтвердил РИА Новости, что речь действительно идет об этих людях. Жалоба была подана в связи с тремя случаями насилия, имевшими место в период с апреля 2021 года по июль 2022 года в Париже, Объединенных Арабских Эмиратах и Женеве. Болгар уверяет, что Павел Дуров якобы ударил своего сына по спине в апреле 2021 года, "отбросив его в другой конец комнаты", что он сильно встряхнул его в ноябре 2021 года, а затем снова ударил его по спине в ноябре 2022 года. "В результате этих действий он (Давид Дуров - ред.), как сообщается, получил различные травмы как в Париже (сотрясение мозга), так и в Швейцарии (недержание мочи и нарушения сна с ноября 2021 года, продолжавшиеся, как сообщается, несколько месяцев, шишка на подбородке в июле 2022 года и после этого тревожное состояние, а также снова недержание мочи и нарушения сна, сохраняющиеся по сей день)", - утверждается в документе. Кроме того, девушка обвиняет основателя Telegram в том, что он больше не платит алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. В случае признания Дурова виновным в нанесении простых телесных повреждений ему грозит до трех лет тюремного заключения в соответствии со статьей 123 Уголовного кодекса Швейцарии или штраф в соответствии со статьей 126 Уголовного кодекса за нападение. Источник в Женеве сообщил РИА Новости, что расследование всё еще продолжается.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире