https://ria.ru/20240828/durov-1968938623.html

Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной

Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной - РИА Новости, 28.08.2024

Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:31

2024-08-28T12:31

2024-08-28T12:43

в мире

франция

нассим талеб

задержание павла дурова во франции

париж

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб. "Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — говорится в публикации. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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в мире, франция, нассим талеб, задержание павла дурова во франции, париж