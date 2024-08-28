Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной
Экономист Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове оруэлловщиной
Нассим Талеб. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб.
"Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — говорится в публикации.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
"Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — говорится в публикации.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.