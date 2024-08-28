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Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной - РИА Новости, 28.08.2024
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12:31 28.08.2024 (обновлено: 12:43 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1968938623.html
Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной
Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной - РИА Новости, 28.08.2024
Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:31
2024-08-28T12:43
в мире
франция
нассим талеб
задержание павла дурова во франции
париж
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб. "Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — говорится в публикации. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, франция, нассим талеб, задержание павла дурова во франции, париж
В мире, Франция, Нассим Талеб, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж
Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове орруэловщиной

Экономист Нассим Талеб назвал слова Макрона о Дурове оруэлловщиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНассим Талеб
Нассим Талеб - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нассим Талеб. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении, написал в соцсети X американский экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб.

"Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — говорится в публикации.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
В миреФранцияНассим ТалебЗадержание Павла Дурова во ФранцииПариж
 
 
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