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Задержание Дурова имеет политическую подоплеку, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 28.08.2024
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06:37 28.08.2024 (обновлено: 06:38 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov-1968880712.html
Задержание Дурова имеет политическую подоплеку, заявили в МИД Сирии
Задержание Дурова имеет политическую подоплеку, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 28.08.2024
Задержание Дурова имеет политическую подоплеку, заявили в МИД Сирии
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова имеет политическую подоплеку, все аспекты которой еще не прояснились, заявил РИА Новости замминистра... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:37
2024-08-28T06:38
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ДАМАСК, 28 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова имеет политическую подоплеку, все аспекты которой еще не прояснились, заявил РИА Новости замминистра информации Сирии Ахмед Дава. "Эти обвинения (которые, предположительно, могут быть выдвинуты против Дурова - ред.) имеют политическую подоплеку, все аспекты которой еще не прояснились. Без сомнений, есть некие скрытые аспекты, происходит попытка навязать этому приложению условия и указания, исходящие от западных стран, с целью превратить его в орудие Запада", - сказал Дава. По его мнению, обвинения, которые могут быть предъявлены основателю Telegram, можно с тем же успехом выдвинуть против любой другой соцсети. "Западные страны хотят транслировать свою риторику и проводить свою политику, все, что не соответствует этой цели, попадает под запрет", - заключил он. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, технологии, москва, париж, россия, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции, дамаск (город)
В мире, Технологии, Москва, Париж, Россия, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Дамаск (город)
Задержание Дурова имеет политическую подоплеку, заявили в МИД Сирии

Замглавы МИД Сирии: происходит попытка навязать Дурову условия и указания Запада

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ДАМАСК, 28 авг - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова имеет политическую подоплеку, все аспекты которой еще не прояснились, заявил РИА Новости замминистра информации Сирии Ахмед Дава.
"Эти обвинения (которые, предположительно, могут быть выдвинуты против Дурова - ред.) имеют политическую подоплеку, все аспекты которой еще не прояснились. Без сомнений, есть некие скрытые аспекты, происходит попытка навязать этому приложению условия и указания, исходящие от западных стран, с целью превратить его в орудие Запада", - сказал Дава.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 18:16
По его мнению, обвинения, которые могут быть предъявлены основателю Telegram, можно с тем же успехом выдвинуть против любой другой соцсети.
"Западные страны хотят транслировать свою риторику и проводить свою политику, все, что не соответствует этой цели, попадает под запрет", - заключил он.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.
Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 04:43
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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