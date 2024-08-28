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Задержанию Дурова во Франции предшествовала слежка, считает адвокат

Задержанию Дурова во Франции предшествовала слежка, считает адвокат - РИА Новости, 28.08.2024

Задержанию Дурова во Франции предшествовала слежка, считает адвокат

Задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции наверняка предшествовали длительное полицейское расследование и слежка, уверен французский адвокат по... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:17

2024-08-28T05:17

2024-08-28T05:17

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции наверняка предшествовали длительное полицейское расследование и слежка, уверен французский адвокат по уголовным делам Антони Бем. "Задержание Павла Дурова не свалилось с неба, это плод длительного расследования наряду со слежкой. Это подтверждают несколько моментов. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается только в том случае, если после проведения следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений", - сказал Бем РИА Новости. По его мнению, это означает, что следователи располагают досье на Дурова. "Кроме того, для задержания однозначно была использована слежка", - считает адвокат. Бем напомнил, что аэропорт Ле Бурже, куда прилетел Дуров, используется для частных самолетов, поэтому получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах. "Таким образом, либо у следователей был кто-то в Ле Бурже, кто ежедневно изучал списки рейсов, чтобы задержать Павла Дурова, либо он или его окружение были поставлены на прослушку, либо была организована слежка, либо это были непосредственно власти Дубая, которые тайно передали информацию французам. В любом случае этот арест - результат долгой работы следователей", - отметил собеседник агентства. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968875549.html

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