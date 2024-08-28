https://ria.ru/20240828/durov-1968875775.html

Ким Дотком призвал бойкотировать Францию до освобождения Дурова

Ким Дотком призвал бойкотировать Францию до освобождения Дурова - РИА Новости, 28.08.2024

Ким Дотком призвал бойкотировать Францию до освобождения Дурова

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал в соцсети Х бойкотировать Францию до тех пор, пока основатель... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:43

2024-08-28T04:43

2024-08-28T04:43

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париж

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал в соцсети Х бойкотировать Францию до тех пор, пока основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет освобожден. "Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию", - написал Дотком на своей странице. По его словам, это способ борьбы за свободу слова. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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в мире, франция, париж, павел дуров, megaupload, telegram, задержание павла дурова во франции