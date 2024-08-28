https://ria.ru/20240828/durov-1968868951.html

Дуров может находиться в тюрьме в пригороде Парижа, сообщили источники

Дуров может находиться в тюрьме в пригороде Парижа, сообщили источники - РИА Новости, 28.08.2024

Дуров может находиться в тюрьме в пригороде Парижа, сообщили источники

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:45

2024-08-28T01:45

2024-08-28T01:45

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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, сообщили РИА Новости источники во французской столице. После того, как Дуров был задержан во Франции, власти не публиковали информацию о его местонахождении. "Учитывая, что расследование его дела поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством, Дуров может находиться там", - сказал собеседник агентства. Ранее прокуратура Парижа сообщила, что срок предварительного задержания Дурова был продлен до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают в среду вечером (21.00 мск). До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу. Позже в прокуратуре подтвердили РИА Новости, что срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. При этом в суде Парижа РИА Новости сообщили, что не располагают данными о том, когда может пройти заседание для определения дальнейшей судьбы Дурова. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был помещен под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях. В частности, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе в Париже полагают, что он якобы может быть "соучастником" таких преступлений как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве. По данным французской прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД ОАЭ также сообщил, что обратился к властям Франции с требованием позволить оказать ему все необходимые консульские услуги.-0-

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968841386.html

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