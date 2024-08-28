https://ria.ru/20240828/durov--1969015021.html
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения - РИА Новости, 28.08.2024
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения
Основатель Telegram Павел Дуров предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:13
2024-08-28T16:13
2024-08-28T16:19
павел дуров
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуре."Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения", - сообщил источник.
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павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, франция, в мире
Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Франция, В мире
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения
Дуров предстал перед следственным судьей, который может предъявить обвинения