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Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения - РИА Новости, 28.08.2024
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16:13 28.08.2024 (обновлено: 16:19 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/durov--1969015021.html
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения - РИА Новости, 28.08.2024
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения
Основатель Telegram Павел Дуров предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:13
2024-08-28T16:19
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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франция
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуре."Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения", - сообщил источник.
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павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram, франция, в мире
Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram, Франция, В мире
Источник: Дуров предстал перед судьей, который может предъявить обвинения

Дуров предстал перед следственным судьей, который может предъявить обвинения

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров предстал во Франции перед следственным судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения, заявил РИА Новости источник в парижской прокуратуре.
"Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения", - сообщил источник.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
Павел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegramФранцияВ мире
 
 
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