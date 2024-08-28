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В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников

В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников - РИА Новости, 28.08.2024

В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников

Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми дронов в Воронежской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:57

2024-08-28T07:57

2024-08-28T07:57

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми дронов в Воронежской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении. Гусев позже объявил отбой опасности беспилотников в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность