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В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/drony-1968886467.html
В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников
В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников - РИА Новости, 28.08.2024
В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников
Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми дронов в Воронежской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:57
2024-08-28T07:57
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми дронов в Воронежской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении. Гусев позже объявил отбой опасности беспилотников в регионе.
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность
В Воронежской области сообщили об уничтожении восьми беспилотников

Гусев: после уничтожения восьми дронов в Воронежской области никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пострадавших и разрушений на земле после уничтожения восьми дронов в Воронежской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронежской области было уничтожено восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Гусев позже объявил отбой опасности беспилотников в регионе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РоссияБезопасность
 
 
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