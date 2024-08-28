https://ria.ru/20240828/dnr-1968979185.html

В ДНР оценили продвижение ВС России на Красноармейском направлении

В ДНР оценили продвижение ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.08.2024

В ДНР оценили продвижение ВС России на Красноармейском направлении

Российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка, сообщил советник главы РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:35

2024-08-28T14:35

2024-08-28T14:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военные существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Если отслеживать в динамике последних трех дней, то мы достаточно существенно продвинулись на покровском направлении… В Гродовке достаточно серьезные бои идут на этом направлении, но если получится у нас на Красном Яре и в Николаевке добиться существенных успехов, а сейчас они намечаются, то этот населенный пункт будет взят по кольцу, и это позволит нам существенно продвинуться в этом направлении", - сказал Кимаковский. Он также отметил, что российские военные стараются оберегать от разрушений населенные пункты, которые освобождают. "И здесь как раз очень хороший этому пример Новогродовка, где наши ребята фактически за два с половиной дня освободили этот населенный пункт без особых потерь и без особого разрушения, вот именно как раз социальных объектов и многоквартирных домов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф