Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/deti-1969047506.html
Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям
Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям - РИА Новости, 28.08.2024
Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают своим кровным родителям и за них переживают. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:24
2024-08-28T18:24
общество
россия
саратов
донбасс
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg
САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают своим кровным родителям и за них переживают. "Наша основная задача… чтобы дети были в семье, в приоритете у нас - кровная семья. Потому что кровных родителей никто никогда не заменит. Я даже как приемная мама могу сказать, сколько бы я не любила своих приемных детей, они все равно смотрят в сторону своих родных кровных родителей, помогают им, деньги туда относят и всячески за них переживают. Проще сохранить (кровную семью)", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове. В 2020 году в семье Марии и ее супруга - священника Павла Когельмана - было 17 детей: пять кровных, четыре приемных и восемь детей под опекой. В 2022 году детский омбудсмен сообщила, что взяла под опеку подростка из Донбасса. Согласно биографии на сайте омбудсмена, сейчас Львова-Белова воспитывает десятерых детей.
https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html
россия
саратов
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_486:0:3215:2047_1920x0_80_0_0_b755a73c4b6aa9abf23d36fbc43f9640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, саратов, донбасс, мария львова-белова
Общество, Россия, Саратов, Донбасс, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям

Львова-Белова: мои приемные дети помогают кровным родителям и переживают за них

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают своим кровным родителям и за них переживают.
"Наша основная задача… чтобы дети были в семье, в приоритете у нас - кровная семья. Потому что кровных родителей никто никогда не заменит. Я даже как приемная мама могу сказать, сколько бы я не любила своих приемных детей, они все равно смотрят в сторону своих родных кровных родителей, помогают им, деньги туда относят и всячески за них переживают. Проще сохранить (кровную семью)", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове.
В 2020 году в семье Марии и ее супруга - священника Павла Когельмана - было 17 детей: пять кровных, четыре приемных и восемь детей под опекой. В 2022 году детский омбудсмен сообщила, что взяла под опеку подростка из Донбасса. Согласно биографии на сайте омбудсмена, сейчас Львова-Белова воспитывает десятерых детей.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Львова-Белова рассказала, как Украина преследует опекунов детей из Донбасса
19 февраля, 11:50
 
ОбществоРоссияСаратовДонбассМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала