https://ria.ru/20240828/deti-1969047506.html

Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям

Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям - РИА Новости, 28.08.2024

Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают кровным родителям

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают своим кровным родителям и за них переживают. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:24

2024-08-28T18:24

2024-08-28T18:24

общество

россия

саратов

донбасс

мария львова-белова

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САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемные дети помогают своим кровным родителям и за них переживают. "Наша основная задача… чтобы дети были в семье, в приоритете у нас - кровная семья. Потому что кровных родителей никто никогда не заменит. Я даже как приемная мама могу сказать, сколько бы я не любила своих приемных детей, они все равно смотрят в сторону своих родных кровных родителей, помогают им, деньги туда относят и всячески за них переживают. Проще сохранить (кровную семью)", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове. В 2020 году в семье Марии и ее супруга - священника Павла Когельмана - было 17 детей: пять кровных, четыре приемных и восемь детей под опекой. В 2022 году детский омбудсмен сообщила, что взяла под опеку подростка из Донбасса. Согласно биографии на сайте омбудсмена, сейчас Львова-Белова воспитывает десятерых детей.

https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

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общество, россия, саратов, донбасс, мария львова-белова