https://ria.ru/20240828/deti-1968970093.html
СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле
СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2024
СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле
Следственные органы выясняют детали произошедшего на детской площадке в Ярославле инцидента, где два ребенка под присмотром своего отца избили третьего... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:06
2024-08-28T14:06
2024-08-28T14:06
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Следственные органы выясняют детали произошедшего на детской площадке в Ярославле инцидента, где два ребенка под присмотром своего отца избили третьего мальчика, сообщило СУСК России по Ярославской области. В одной из ярославских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с камер видеонаблюдения в одном из дворов многоэтажного жилого комплекса в Ярославле. Действие происходит на детской площадке в присутствии множества детей и взрослых. На кадрах два мальчика в сопровождении мужчины подходят к третьему мальчику, коротко беседуют с ним, а затем начинают вдвоем бить его, повалив на землю. Очевидно, что это происходит с одобрения мужчины. СУСК сообщило, что обнаружило видео в ходе мониторинга соцмедиа. "Предварительного установлено, что накануне на детской площадке жилого комплекса "Волга парк" в Ярославле двое несовершеннолетних в присутствии своего родителя применили насилие в отношении другого несовершеннолетнего, выразившееся в нанесении ударов ногами и руками по телу. В настоящее время участники произошедшего установлены", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В СУСК не озвучивают причину конфликта детей. УМВД по региону сообщило, что тоже проводит проверку. При этом отмечается, что сообщений в полицию по факту данной драки не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область
СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле
СК проверит видео из Ярославля, где двое детей с одобрения отца избили мальчика
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости.
Следственные органы выясняют детали произошедшего на детской площадке в Ярославле инцидента, где два ребенка под присмотром своего отца избили третьего мальчика, сообщило СУСК России
по Ярославской области.
В одной из ярославских групп в соцсети "ВКонтакте
" появилось видео с камер видеонаблюдения в одном из дворов многоэтажного жилого комплекса в Ярославле. Действие происходит на детской площадке в присутствии множества детей и взрослых. На кадрах два мальчика в сопровождении мужчины подходят к третьему мальчику, коротко беседуют с ним, а затем начинают вдвоем бить его, повалив на землю. Очевидно, что это происходит с одобрения мужчины.
СУСК сообщило, что обнаружило видео в ходе мониторинга соцмедиа. "Предварительного установлено, что накануне на детской площадке жилого комплекса "Волга парк" в Ярославле двое несовершеннолетних в присутствии своего родителя применили насилие в отношении другого несовершеннолетнего, выразившееся в нанесении ударов ногами и руками по телу. В настоящее время участники произошедшего установлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В СУСК не озвучивают причину конфликта детей.
УМВД по региону сообщило, что тоже проводит проверку. При этом отмечается, что сообщений в полицию по факту данной драки не поступало.