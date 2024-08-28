https://ria.ru/20240828/deti-1968970093.html

СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле

СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2024

СК начал проверку видео с избиением ребенка на детской площадке в Ярославле

Следственные органы выясняют детали произошедшего на детской площадке в Ярославле инцидента, где два ребенка под присмотром своего отца избили третьего... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:06

2024-08-28T14:06

2024-08-28T14:06

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Следственные органы выясняют детали произошедшего на детской площадке в Ярославле инцидента, где два ребенка под присмотром своего отца избили третьего мальчика, сообщило СУСК России по Ярославской области. В одной из ярославских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с камер видеонаблюдения в одном из дворов многоэтажного жилого комплекса в Ярославле. Действие происходит на детской площадке в присутствии множества детей и взрослых. На кадрах два мальчика в сопровождении мужчины подходят к третьему мальчику, коротко беседуют с ним, а затем начинают вдвоем бить его, повалив на землю. Очевидно, что это происходит с одобрения мужчины. СУСК сообщило, что обнаружило видео в ходе мониторинга соцмедиа. "Предварительного установлено, что накануне на детской площадке жилого комплекса "Волга парк" в Ярославле двое несовершеннолетних в присутствии своего родителя применили насилие в отношении другого несовершеннолетнего, выразившееся в нанесении ударов ногами и руками по телу. В настоящее время участники произошедшего установлены", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В СУСК не озвучивают причину конфликта детей. УМВД по региону сообщило, что тоже проводит проверку. При этом отмечается, что сообщений в полицию по факту данной драки не поступало.

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

ярославль

россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, россия, ярославская область