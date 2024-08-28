https://ria.ru/20240828/deti-1968904801.html

В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи

В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи - РИА Новости, 28.08.2024

В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи

Три ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи пропали в селе Эйик в Якутии, их ищут все местные жители, сообщает республиканская служба спасения. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:17

2024-08-28T10:17

2024-08-28T10:17

происшествия

республика саха (якутия)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи пропали в селе Эйик в Якутии, их ищут все местные жители, сообщает республиканская служба спасения. "По сообщению ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы - ред.) Оленекского района, сегодня, 28 августа, в селе Эйик пропали трое детей 2010, 2013, 2018 годов рождения. Все трое детей воспитываются у приемных родителей. Пропажу детей заметил отец семейства в 05.00 (23.00 мск). По его словам, в 03.00 (21.00 мск) они были дома. Сообщается, что дети этим летом тоже уходили из дома, но вернулись самостоятельно", - говорится в сообщении. Из дома они ушли с рюкзаками. В поисках задействовано все население села, восемь квадроциклов и два БПЛА. Готовится вылет спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия)