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В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи - РИА Новости, 28.08.2024
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10:17 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/deti-1968904801.html
В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи
В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи - РИА Новости, 28.08.2024
В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи
Три ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи пропали в селе Эйик в Якутии, их ищут все местные жители, сообщает республиканская служба спасения. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:17
2024-08-28T10:17
происшествия
республика саха (якутия)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи пропали в селе Эйик в Якутии, их ищут все местные жители, сообщает республиканская служба спасения. "По сообщению ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы - ред.) Оленекского района, сегодня, 28 августа, в селе Эйик пропали трое детей 2010, 2013, 2018 годов рождения. Все трое детей воспитываются у приемных родителей. Пропажу детей заметил отец семейства в 05.00 (23.00 мск). По его словам, в 03.00 (21.00 мск) они были дома. Сообщается, что дети этим летом тоже уходили из дома, но вернулись самостоятельно", - говорится в сообщении. Из дома они ушли с рюкзаками. В поисках задействовано все население села, восемь квадроциклов и два БПЛА. Готовится вылет спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.
https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html
республика саха (якутия)
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии пропали три ребенка из приемной семьи

В Якутии пропали трое детей в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи

© Depositphotos.com / zoteva87Ребенок на дороге
Ребенок на дороге - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Depositphotos.com / zoteva87
Ребенок на дороге. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от 6 до 14 лет из приемной семьи пропали в селе Эйик в Якутии, их ищут все местные жители, сообщает республиканская служба спасения.
"По сообщению ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы - ред.) Оленекского района, сегодня, 28 августа, в селе Эйик пропали трое детей 2010, 2013, 2018 годов рождения. Все трое детей воспитываются у приемных родителей. Пропажу детей заметил отец семейства в 05.00 (23.00 мск). По его словам, в 03.00 (21.00 мск) они были дома. Сообщается, что дети этим летом тоже уходили из дома, но вернулись самостоятельно", - говорится в сообщении.
Из дома они ушли с рюкзаками.
В поисках задействовано все население села, восемь квадроциклов и два БПЛА. Готовится вылет спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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