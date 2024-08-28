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При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей - РИА Новости, 28.08.2024
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10:08 28.08.2024 (обновлено: 10:09 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/deti-1968902524.html
При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей
При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей - РИА Новости, 28.08.2024
При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей
Всего в результате массовых обстрелов ВСУ Курской области ранения получили 11 детей, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:08
2024-08-28T10:09
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
москва
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Всего в результате массовых обстрелов ВСУ Курской области ранения получили 11 детей, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей", - написала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что ее аппарат продолжает помогать жителям региона и сейчас работает с пятью семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. "Две семьи при нашей поддержке переехали в специализированные центры Москвы и Московской области - там есть постоянный медицинский уход", - рассказала она. По словам Львовой-Беловой, три семьи не захотели выезжать из области, аппарат омбудсмена выясняет их потребности. "В одной из них - шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога", - добавила она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965228430.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
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здоровье - общество, россия, курская область, москва, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Москва, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей

Львова-Белова: при обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Всего в результате массовых обстрелов ВСУ Курской области ранения получили 11 детей, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Всего в результате массовых обстрелов ВСУ ранения в регионе получили 11 детей", - написала Львова-Белова.
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Детский омбудсмен отметила, что ее аппарат продолжает помогать жителям региона и сейчас работает с пятью семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.
"Две семьи при нашей поддержке переехали в специализированные центры Москвы и Московской области - там есть постоянный медицинский уход", - рассказала она.
По словам Львовой-Беловой, три семьи не захотели выезжать из области, аппарат омбудсмена выясняет их потребности.
"В одной из них - шесть детей, один ребенок с диагнозом ДЦП. Сейчас все вместе живут в пункте временного размещения. При желании родителей поможем закрепить за ребенком педагога", - добавила она.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьМоскваМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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