https://ria.ru/20240828/delo-1969018062.html

Экс-главе МЧС по Кубани смягчили обвинение по делу о злоупотреблениях

Экс-главе МЧС по Кубани смягчили обвинение по делу о злоупотреблениях - РИА Новости, 28.08.2024

Экс-главе МЧС по Кубани смягчили обвинение по делу о злоупотреблениях

Прокурор на начавшемся в Краснодаре процессе по делу экс-главы ГУМЧС по Кубани Олега Волынкина заявил о смягчении квалификации его действий, теперь генералу... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:22

2024-08-28T16:22

2024-08-28T16:22

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КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Прокурор на начавшемся в Краснодаре процессе по делу экс-главы ГУМЧС по Кубани Олега Волынкина заявил о смягчении квалификации его действий, теперь генералу грозит максимум 4 года лишения свободы вместо 10, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона. Ранее Волынкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой - до 10 лет лишения свободы. В понедельник стало известно, что уголовное дело в отношении Волынкина поступило в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, при этом срок его домашнего ареста продлен на 6 месяцев. "Изменена редакция обвинения на ч.1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы - ред.)", - прокомментировали в пресс-службе, отметив, что это решение было озвучено в среду прокурором. Таким образом генералу грозит до 4 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы 28 сентября прошлого года арестовал Волынкина на два месяца. Тогда же защита говорила о проблемах со здоровьем, упоминались гипертония, сахарный диабет и онкология, связанная с почками. Из-за последнего Волынкин перенес операцию, принимал множество лекарств, заявлял адвокат. Следствие же утверждало, что состояние здоровья позволяет находиться Волынкину в СИЗО. Позднее Басманный суд столицы смягчил меру пресечения Волынкину до домашнего ареста. На этом в суде настаивали как адвокат, так и прокурор. Представитель надзорного ведомства заявил, что Волынкин признал вину и имеет тяжелые хронические заболевания, а "квалификация его действий явно завышена". Тогда же стало известно, что весь ущерб по делу был возмещен. Из оглашенных материалов в суде следует, что дело Волынкина связано с уже осужденным учредителем "ИП Кольцов Андрей Владимирович".

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, краснодар, россия, москва