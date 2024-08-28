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В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой - РИА Новости, 28.08.2024
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15:17 28.08.2024 (обновлено: 15:31 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/delo-1968998653.html
В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой
В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой - РИА Новости, 28.08.2024
В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой
Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после нападения на сотрудников скорой помощи в Самарской области, сообщил СК РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:17
2024-08-28T15:31
происшествия
здоровье - общество
россия
самарская область
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после нападения на сотрудников скорой помощи в Самарской области, сообщил СК РФ. Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщили, что во вторник в Тольятти двое нетрезвых мужчин напали на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к их избитому товарищу. В ГУМВД России по Самарской области подтвердили, что во вторник получили сообщение о конфликте между фигурантами дела и медиками скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. "По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.
https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
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россия
самарская область
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происшествия, здоровье - общество, россия, самарская область, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Самарская область, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой

СК возбудил дело после нападения на медиков скорой помощи в Самарской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после нападения на сотрудников скорой помощи в Самарской области, сообщил СК РФ.
Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщили, что во вторник в Тольятти двое нетрезвых мужчин напали на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к их избитому товарищу.
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В ГУМВД России по Самарской области подтвердили, что во вторник получили сообщение о конфликте между фигурантами дела и медиками скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.
"По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСамарская областьТольяттиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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