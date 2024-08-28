https://ria.ru/20240828/delo-1968998653.html

В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой

В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой - РИА Новости, 28.08.2024

В Самарской области завели дело после нападения на сотрудников скорой

Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после нападения на сотрудников скорой помощи в Самарской области, сообщил СК РФ. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:17

2024-08-28T15:17

2024-08-28T15:31

происшествия

здоровье - общество

россия

самарская область

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено после нападения на сотрудников скорой помощи в Самарской области, сообщил СК РФ. Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщили, что во вторник в Тольятти двое нетрезвых мужчин напали на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов к их избитому товарищу. В ГУМВД России по Самарской области подтвердили, что во вторник получили сообщение о конфликте между фигурантами дела и медиками скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. "По данному факту СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области... доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.

https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html

https://ria.ru/20240820/sk-1967240131.html

россия

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, самарская область, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)