https://ria.ru/20240828/chizhevskiy-1969050738.html

Худруком Госоркестра имени Светланова назначили Филиппа Чижевского

Худруком Госоркестра имени Светланова назначили Филиппа Чижевского - РИА Новости, 28.08.2024

Худруком Госоркестра имени Светланова назначили Филиппа Чижевского

Художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова назначен Филипп Чижевский, сообщила министр... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:44

2024-08-28T18:44

2024-08-28T18:45

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова назначен Филипп Чижевский, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова назначен Филипп Чижевский", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Филипп Чижевский родился в 1984 году. Окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по специальностям "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование". Лауреат Всероссийского конкурса дирижеров в Москве. Он руководил хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных, где также преподавал дирижирование. С 2011 года был дирижером Государственной академической симфонической капеллы России и преподает в Московской консерватории. С 2014 года был приглашенным дирижером Государственного академического Большого театра России.Госоркестр России имени Светланова – один из старейших симфонических коллективов страны, в 2024 году ему исполняется 88 лет.

https://ria.ru/20240826/voron-1968411337.html

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россия, москва, ольга любимова, большой театр