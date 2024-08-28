https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968997341.html

Чернышенко рассказал, сколько человек собрал форум "Технопром-2024"

Чернышенко рассказал, сколько человек собрал форум "Технопром-2024" - РИА Новости, 28.08.2024

Чернышенко рассказал, сколько человек собрал форум "Технопром-2024"

Одиннадцатый международный форум технологического развития "Технопром-2024", который второй день продолжается в Новосибирске, собрал уже 20 тысяч участников,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:09

2024-08-28T15:09

2024-08-28T15:09

россия

новосибирск

новосибирская область

дмитрий чернышенко

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Одиннадцатый международный форум технологического развития "Технопром-2024", который второй день продолжается в Новосибирске, собрал уже 20 тысяч участников, площадка очень эффективная, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "XI форум технологического развития уже собрал более 20 тысяч гостей. Что важно, есть и международное присутствие – из 38 стран около 150 делегатов. Но самое важное, что это регулярная площадка, которая собирает все научное и технологическое сообщество нашей страны, поскольку, как все мы понимаем, наука делается в регионах", - сказал он журналистам на форуме. Чернышенко отметил, что на "Технопроме" представлены реальные результаты деятельности регионов по выполнению задач, которые поставил президент по достижению технологического суверенитета. "А теперь новая задача добавилась в рамках выполнения указа о национальных целях развития. Это национальные проекты технологического лидерства, в которых обязательно присутствие федеральных проектов по кадрам и научным технологиям. Площадка очень эффективная", - сказал он. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что с годами "Технопром" обрел свой формат и специализацию. Он, по его словам, стал площадкой для диалога всех участников научно-технологического развития России: исследователей, научно-образовательного комплекса, инноваторов, индустрии и регионов. При этом он наполняется и отраслевыми темами. "Технопром" - это та площадка, где учатся и умеют говорить на языке технологического лидерства. Это не ярмарка достижений, а в первую очередь деловая площадка… Могу анонсировать, что XII "Технропром" состоится в 2025 году в последней декаде августа", - сказал Травников.

https://ria.ru/20240828/pribor-1968995441.html

https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

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россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, андрей травников, общество