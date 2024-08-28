https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027741.html
Первые студенты заселились в новый Межуниверситетский кампус в Челябинске
Первые студенты заселились в новый Межуниверситетский кампус в Челябинске - РИА Новости, 28.08.2024
Первые студенты заселились в новый Межуниверситетский кампус в Челябинске
В Челябинске состоялось открытие первой очереди и заселение первых 148 студентов в новые гостиницы Межуниверситетского кампуса, сообщает пресс-служба ВТБ,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:21
челябинская область
челябинск
алексей текслер
виталий сергейчук
втб (банк)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Челябинске состоялось открытие первой очереди и заселение первых 148 студентов в новые гостиницы Межуниверситетского кампуса, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил партнером проекта. В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук. В рамках проекта Челябинского кампуса предусмотрено создание объектов общей площадью 123 тысячи квадратных метров. Резиденты кампуса – студенты семи ведущих вузов региона. Сейчас ведется строительство следующего – второго этапа, включающего шесть гостиниц. Также завершается проектирование учебно-научного и многофункционального комплексов – это третий этап проекта. Строительство всех объектов кампуса планируется завершить в 2026 году. "Проект строительства Челябинского кампуса – это не только комфорт для будущих кадров, но и создание новых рабочих мест, развитие технологического потенциала. Это также пример того, что концессия в социальной сфере не только возможна, но и нужна. Привлечение частных инвесторов позволяет строить и оборудовать объекты мирового класса", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука. На этапе формирования концепции кампуса проведена масштабная работа по интеграции всех заинтересованных сторон: вузов, местных и региональных органов власти, а также индустриальных партнеров. В составе кампуса представлены лаборатории с современным оборудованием — как собственной разработки индустриальных партнеров, так и от мировых лидеров. "Сегодня состоялось знаковое событие для нашего региона. Благодарю министерство науки и высшего образования России, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Помню, когда мы первый раз обсуждали этот проект, он дал старт его реализации. Сегодня эти идеи превращаются в реальность. Это по-настоящему здорово! Также благодарю наших строителей, благодаря которым появляются такие современные объекты. Рад видеть довольные лица ребят, пообщался с ними. Всех вас с этим поздравляю", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, слова которого цитирует пресс-служба главы региона.
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https://ria.ru/20240806/karta-1964505729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, алексей текслер, виталий сергейчук, втб (банк)
Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Виталий Сергейчук, ВТБ (банк)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Челябинске состоялось открытие первой очереди и заселение первых 148 студентов в новые гостиницы Межуниверситетского кампуса, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступил партнером проекта.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер
и член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук
.
В рамках проекта Челябинского кампуса предусмотрено создание объектов общей площадью 123 тысячи квадратных метров. Резиденты кампуса – студенты семи ведущих вузов региона.
Сейчас ведется строительство следующего – второго этапа, включающего шесть гостиниц. Также завершается проектирование учебно-научного и многофункционального комплексов – это третий этап проекта. Строительство всех объектов кампуса планируется завершить в 2026 году.
"Проект строительства Челябинского кампуса – это не только комфорт для будущих кадров, но и создание новых рабочих мест, развитие технологического потенциала. Это также пример того, что концессия в социальной сфере не только возможна, но и нужна. Привлечение частных инвесторов позволяет строить и оборудовать объекты мирового класса", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.
На этапе формирования концепции кампуса проведена масштабная работа по интеграции всех заинтересованных сторон: вузов, местных и региональных органов власти, а также индустриальных партнеров. В составе кампуса представлены лаборатории с современным оборудованием — как собственной разработки индустриальных партнеров, так и от мировых лидеров.
"Сегодня состоялось знаковое событие для нашего региона. Благодарю министерство науки и высшего образования России
, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Помню, когда мы первый раз обсуждали этот проект, он дал старт его реализации. Сегодня эти идеи превращаются в реальность. Это по-настоящему здорово! Также благодарю наших строителей, благодаря которым появляются такие современные объекты. Рад видеть довольные лица ребят, пообщался с ними. Всех вас с этим поздравляю", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, слова которого цитирует пресс-служба главы региона.