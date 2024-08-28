https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027018.html

Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске

Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске - РИА Новости, 28.08.2024

Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске

Первую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня для семи вузов, которая состоит из двух общежитий на 336 мест, ввели в эксплуатацию в среду в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:20

2024-08-28T17:20

2024-08-28T17:20

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Первую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня для семи вузов, которая состоит из двух общежитий на 336 мест, ввели в эксплуатацию в среду в Челябинске, сообщал глава региона Алексей Текслер. "Сегодня историческое событие для нашего региона и для города Челябинска, сегодня вступят в эксплуатацию первые два объекта межуниверситетского кампуса. А через несколько лет здесь будет возведен новый город будущего. Город молодой, энергичный, с новыми идеями", - сказал губернатор на церемонии открытия. Он добавил, что здесь будут работать команды исследователей, которые будут совершать прорывные открытия и будут укреплять технологический суверенитет. Текслер поздравил студентов, переступающих порог кампуса, вручив символические ключи. По данным пресс-службы правительства региона, объект состоит из двух гостиниц на 336 мест. Также заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук поздравил всех со знаменательным событием для всего региона и поблагодарил главу региона за отличную работу. "Поздравляю регион с этим знаковым событием. Спасибо, что вы так активно с нами этот проект реализуете. Мы уверены, что все получится, потому что Челябинск - один из пионеров в строительстве кампусов. По темпам реализации также практически первые, ни один срок не был нарушен. И у нас есть четкая уверенность, что в 2026 году весь кампус уже будет завершен. Могу сказать, что все, что вы увидите сегодня и потом, когда будут открываться новые объекты, это такая очень большая, очень сложная работа Алексея Леонидовича и его команды", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Омельчука. Министр образования региона Виталий Литке подчеркнул, что данный проект отразится на облике и жизни всего города и региона. "Кампус - не просто студенческий городок. Да, учащиеся вузов аспиранты, преподаватели, ученые получат компактную, благоустроенную территорию со всей необходимой инфраструктурой для комфортной учебы и работы. Но территория кампуса запланирована как общегородское пространство. Молодежная аудитория будет притягивать современный, активный бизнес, который оживит район, сделает его точкой притяжения — для всех для жителей и гостей Челябинска. Ботанический сад ЧелГУ и новые прогулочные зоны, места для отдыха, кафе. Каждый сможет найти для себя что-то интересное", - цитирует пресс-служба минобразования региона слова Литке. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что федеральный проект "Создание сети современных кампусов" является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. В Челябинске общая площадь кампуса составит около 120 тысяч квадратных метров. Планируется создать более 40 лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии, в том числе для снижения карбонового следа и решения экологических вызовов региона. Также будут построены жилые помещения, аудитории, технопарк, административно-деловой центр и коммерческие площади, на которых разместят магазины, кафе, фитнес-студии. На проект выделено 16,7 миллиарда рублей, из которых 7,9 миллиарда - из федерального бюджета, 1,2 миллиарда - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ. Строительство кампуса проходит в три этапа. Первый этап - возведение двух гостиниц, в рамках второго этапа - еще шесть гостиниц с размещением в них более 3 тысяч студентов и профессорского-преподавательского состава. Они уже строятся. Третий этап находится на завершающей стадии проектирования (учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал). Занятия в кампусе стартуют в 2026 году.

https://ria.ru/20240823/inzhenernye_klassy-1967975821.html

https://ria.ru/20240816/vyplaty-1966570601.html

челябинск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер