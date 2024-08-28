Рейтинг@Mail.ru
Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
17:20 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027018.html
Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске
Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске - РИА Новости, 28.08.2024
Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске
Первую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня для семи вузов, которая состоит из двух общежитий на 336 мест, ввели в эксплуатацию в среду в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:20
2024-08-28T17:20
челябинская область
челябинск
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Первую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня для семи вузов, которая состоит из двух общежитий на 336 мест, ввели в эксплуатацию в среду в Челябинске, сообщал глава региона Алексей Текслер. "Сегодня историческое событие для нашего региона и для города Челябинска, сегодня вступят в эксплуатацию первые два объекта межуниверситетского кампуса. А через несколько лет здесь будет возведен новый город будущего. Город молодой, энергичный, с новыми идеями", - сказал губернатор на церемонии открытия. Он добавил, что здесь будут работать команды исследователей, которые будут совершать прорывные открытия и будут укреплять технологический суверенитет. Текслер поздравил студентов, переступающих порог кампуса, вручив символические ключи. По данным пресс-службы правительства региона, объект состоит из двух гостиниц на 336 мест. Также заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук поздравил всех со знаменательным событием для всего региона и поблагодарил главу региона за отличную работу. "Поздравляю регион с этим знаковым событием. Спасибо, что вы так активно с нами этот проект реализуете. Мы уверены, что все получится, потому что Челябинск - один из пионеров в строительстве кампусов. По темпам реализации также практически первые, ни один срок не был нарушен. И у нас есть четкая уверенность, что в 2026 году весь кампус уже будет завершен. Могу сказать, что все, что вы увидите сегодня и потом, когда будут открываться новые объекты, это такая очень большая, очень сложная работа Алексея Леонидовича и его команды", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Омельчука. Министр образования региона Виталий Литке подчеркнул, что данный проект отразится на облике и жизни всего города и региона. "Кампус - не просто студенческий городок. Да, учащиеся вузов аспиранты, преподаватели, ученые получат компактную, благоустроенную территорию со всей необходимой инфраструктурой для комфортной учебы и работы. Но территория кампуса запланирована как общегородское пространство. Молодежная аудитория будет притягивать современный, активный бизнес, который оживит район, сделает его точкой притяжения — для всех для жителей и гостей Челябинска. Ботанический сад ЧелГУ и новые прогулочные зоны, места для отдыха, кафе. Каждый сможет найти для себя что-то интересное", - цитирует пресс-служба минобразования региона слова Литке. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что федеральный проект "Создание сети современных кампусов" является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. В Челябинске общая площадь кампуса составит около 120 тысяч квадратных метров. Планируется создать более 40 лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии, в том числе для снижения карбонового следа и решения экологических вызовов региона. Также будут построены жилые помещения, аудитории, технопарк, административно-деловой центр и коммерческие площади, на которых разместят магазины, кафе, фитнес-студии. На проект выделено 16,7 миллиарда рублей, из которых 7,9 миллиарда - из федерального бюджета, 1,2 миллиарда - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ. Строительство кампуса проходит в три этапа. Первый этап - возведение двух гостиниц, в рамках второго этапа - еще шесть гостиниц с размещением в них более 3 тысяч студентов и профессорского-преподавательского состава. Они уже строятся. Третий этап находится на завершающей стадии проектирования (учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал). Занятия в кампусе стартуют в 2026 году.
https://ria.ru/20240823/inzhenernye_klassy-1967975821.html
https://ria.ru/20240816/vyplaty-1966570601.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e845d7a660c3c931fb627966036383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, алексей текслер
Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер

Первую очередь межвузовского кампуса открыли в Челябинске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Первую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня для семи вузов, которая состоит из двух общежитий на 336 мест, ввели в эксплуатацию в среду в Челябинске, сообщал глава региона Алексей Текслер.
"Сегодня историческое событие для нашего региона и для города Челябинска, сегодня вступят в эксплуатацию первые два объекта межуниверситетского кампуса. А через несколько лет здесь будет возведен новый город будущего. Город молодой, энергичный, с новыми идеями", - сказал губернатор на церемонии открытия.
Ученица во время урока инженерии в школе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Около 200 инженерных классов откроют в Челябинской области к 2026 году
23 августа, 11:09
Он добавил, что здесь будут работать команды исследователей, которые будут совершать прорывные открытия и будут укреплять технологический суверенитет.
Текслер поздравил студентов, переступающих порог кампуса, вручив символические ключи.
По данным пресс-службы правительства региона, объект состоит из двух гостиниц на 336 мест.
Также заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук поздравил всех со знаменательным событием для всего региона и поблагодарил главу региона за отличную работу. "Поздравляю регион с этим знаковым событием. Спасибо, что вы так активно с нами этот проект реализуете. Мы уверены, что все получится, потому что Челябинск - один из пионеров в строительстве кампусов. По темпам реализации также практически первые, ни один срок не был нарушен. И у нас есть четкая уверенность, что в 2026 году весь кампус уже будет завершен. Могу сказать, что все, что вы увидите сегодня и потом, когда будут открываться новые объекты, это такая очень большая, очень сложная работа Алексея Леонидовича и его команды", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Омельчука.
Министр образования региона Виталий Литке подчеркнул, что данный проект отразится на облике и жизни всего города и региона. "Кампус - не просто студенческий городок. Да, учащиеся вузов аспиранты, преподаватели, ученые получат компактную, благоустроенную территорию со всей необходимой инфраструктурой для комфортной учебы и работы. Но территория кампуса запланирована как общегородское пространство. Молодежная аудитория будет притягивать современный, активный бизнес, который оживит район, сделает его точкой притяжения — для всех для жителей и гостей Челябинска. Ботанический сад ЧелГУ и новые прогулочные зоны, места для отдыха, кафе. Каждый сможет найти для себя что-то интересное", - цитирует пресс-служба минобразования региона слова Литке.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что федеральный проект "Создание сети современных кампусов" является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. В Челябинске общая площадь кампуса составит около 120 тысяч квадратных метров. Планируется создать более 40 лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии, в том числе для снижения карбонового следа и решения экологических вызовов региона. Также будут построены жилые помещения, аудитории, технопарк, административно-деловой центр и коммерческие площади, на которых разместят магазины, кафе, фитнес-студии. На проект выделено 16,7 миллиарда рублей, из которых 7,9 миллиарда - из федерального бюджета, 1,2 миллиарда - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ.
Строительство кампуса проходит в три этапа. Первый этап - возведение двух гостиниц, в рамках второго этапа - еще шесть гостиниц с размещением в них более 3 тысяч студентов и профессорского-преподавательского состава. Они уже строятся. Третий этап находится на завершающей стадии проектирования (учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал). Занятия в кампусе стартуют в 2026 году.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Молодые педагоги Челябинской области получат стимулирующие выплаты
16 августа, 12:34
 
Челябинская областьЧелябинскАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала