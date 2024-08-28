https://ria.ru/20240828/burjatija-1969062720.html

В Бурятии локализовали пожар в магазине

В Бурятии локализовали пожар в магазине - РИА Новости, 28.08.2024

В Бурятии локализовали пожар в магазине

Спасатели локализовали пожар в Бурятии, где загорелся магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание, сообщило МЧС России в РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:45

2024-08-28T19:45

2024-08-28T19:45

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

гусиноозерск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Бурятии, где загорелся магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В Гусиноозерске огонь охватил магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание", - говорится в сообщении. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1968895840.html

россия

гусиноозерск

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2024

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, гусиноозерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)