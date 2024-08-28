https://ria.ru/20240828/burjatija-1969062720.html
В Бурятии локализовали пожар в магазине
В Бурятии локализовали пожар в магазине - РИА Новости, 28.08.2024
В Бурятии локализовали пожар в магазине
Спасатели локализовали пожар в Бурятии, где загорелся магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание, сообщило МЧС России в РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:45
2024-08-28T19:45
2024-08-28T19:45
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
гусиноозерск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Бурятии, где загорелся магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В Гусиноозерске огонь охватил магазин на 800 квадратных метрах, пламя распространилось на соседнее нежилое здание", - говорится в сообщении. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1968895840.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, гусиноозерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Гусиноозерск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии локализовали пожар в магазине
В Бурятии локализовали пожар в магазине на 800 квадратных метрах