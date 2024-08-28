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"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 28.08.2024
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Великобритания не будет поддерживать нанесение ВСУ ударов вглубь территории России ракетами Storm Shadow, так как это может втянуть Соединенные Штаты в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:19
2024-08-28T10:19
2024-08-28T10:19
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Великобритания не будет поддерживать нанесение ВСУ ударов вглубь территории России ракетами Storm Shadow, так как это может втянуть Соединенные Штаты в конфликт, пишет The Telegraph."США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – заявил высокопоставленный источник в военных кругах в беседе с The Telegraph.Дело в том, что британские ракеты применяются вместе с секретными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона на их использование, указывается в статье."Источник в Белом доме сообщил The Telegraph об опасениях администрации Байдена, что их использование, даже без одобрения США, может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт", — пишет издание.Наконец, помимо этих опасений, в США полагают, что ракеты могут не справиться с уничтожением российских целей, так как те переместили подальше от границ, говорится в материале.Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html
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В мире, Россия, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Боятся". В Британии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
The Telegraph: Лондон не одобрит использование Storm Shadow ВСУ из-за США
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Великобритания не будет поддерживать нанесение ВСУ ударов вглубь территории России ракетами Storm Shadow, так как это может втянуть Соединенные Штаты в конфликт, пишет The Telegraph
.
"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им, в конце концов, придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – заявил высокопоставленный источник в военных кругах в беседе с The Telegraph.
Дело в том, что британские ракеты применяются вместе с секретными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона на их использование, указывается в статье.
"Источник в Белом доме сообщил The Telegraph об опасениях администрации Байдена, что их использование, даже без одобрения США, может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт", — пишет издание.
Наконец, помимо этих опасений, в США полагают, что ракеты могут не справиться с уничтожением российских целей, так как те переместили подальше от границ, говорится в материале.
Владимир Зеленский
в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию.