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В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках - РИА Новости, 28.08.2024
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17:49 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/britanija-1969039164.html
В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках
В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках - РИА Новости, 28.08.2024
В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках
Одиннадцатилетний ребёнок был задержан в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране в конце июля после нападения на детей в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:49
2024-08-28T17:49
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребёнок был задержан в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране в конце июля после нападения на детей в Саутпорте, сообщила в среду местная полиция. По закону уголовная ответственность в Англии и Уэльсе наступает с 10 лет. Ранее 12-летний мальчик стал самым юным обвиняемым в рамках дела об участии в беспорядках. "Полиция задержала сегодня ещё 14 человек в связи с беспорядками в (городе – ред.) Мидлсбро в воскресенье 4 августа. Возраст задержанных составляет от 11 до 43 лет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X. В начале августа полиция сообщала о задержании ещё одного 11-летнего ребёнка по подозрению в поджоге полицейской машины в городе Хартлпул. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240823/oon-1968022330.html
https://ria.ru/20240819/mask-1966903261.html
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в мире, великобритания, россия, англия, кир стармер
В мире, Великобритания, Россия, Англия, Кир Стармер
В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках

В Великобритании задержали 11-летнего мальчика по подозрению в поджоге машины

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребёнок был задержан в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране в конце июля после нападения на детей в Саутпорте, сообщила в среду местная полиция.
По закону уголовная ответственность в Англии и Уэльсе наступает с 10 лет. Ранее 12-летний мальчик стал самым юным обвиняемым в рамках дела об участии в беспорядках.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В ООН обвинили полицию Британии в раздевании детей догола во время обысков
23 августа, 13:41
"Полиция задержала сегодня ещё 14 человек в связи с беспорядками в (городе – ред.) Мидлсбро в воскресенье 4 августа. Возраст задержанных составляет от 11 до 43 лет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X.
В начале августа полиция сообщала о задержании ещё одного 11-летнего ребёнка по подозрению в поджоге полицейской машины в городе Хартлпул.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну
19 августа, 08:00
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 08:00
 
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