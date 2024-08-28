В Британии задержали 11-летнего ребенка за участие в беспорядках
В Великобритании задержали 11-летнего мальчика по подозрению в поджоге машины
© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Одиннадцатилетний ребёнок был задержан в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в стране в конце июля после нападения на детей в Саутпорте, сообщила в среду местная полиция.
"Полиция задержала сегодня ещё 14 человек в связи с беспорядками в (городе – ред.) Мидлсбро в воскресенье 4 августа. Возраст задержанных составляет от 11 до 43 лет", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X.
В начале августа полиция сообщала о задержании ещё одного 11-летнего ребёнка по подозрению в поджоге полицейской машины в городе Хартлпул.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
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Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.