На Западе одной фразой ответили на новое требование Украины по России
Боуз: требование Украины разрешить бить вглубь РФ ничем хорошим не закончится
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Боуз одной фразой ответил в соцсети X на новое требование Украины по России.
"Ничем хорошим это не закончится", — говорится в публикации.
"Ничем хорошим это не закончится", — говорится в публикации.
В августе газета Washington Post писала, что Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России из-за нападения ВСУ на Курскую область. Кроме того, накануне издание Politico написало, что Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.