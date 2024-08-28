https://ria.ru/20240828/bouz-1968897766.html

На Западе одной фразой ответили на новое требование Украины по России

На Западе одной фразой ответили на новое требование Украины по России - РИА Новости, 28.08.2024

На Западе одной фразой ответили на новое требование Украины по России

Ирландский журналист Боуз одной фразой ответил в соцсети X на новое требование Украины по России. "Ничем хорошим это не закончится", — говорится в публикации. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:34

2024-08-28T09:34

2024-08-28T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Боуз одной фразой ответил в соцсети X на новое требование Украины по России. "Ничем хорошим это не закончится", — говорится в публикации.В августе газета Washington Post писала, что Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России из-за нападения ВСУ на Курскую область. Кроме того, накануне издание Politico написало, что Украина планирует предоставить Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием. Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью.

https://ria.ru/20240828/polsha-1968894542.html

https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия